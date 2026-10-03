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Паяльник газовый Kraftool 55504-H8 купить с доставкой в Москве
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Паяльник газовый Kraftool 55504-H8

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Паяльник газовый Kraftool 55504-H8 - фото 1
Паяльник газовый Kraftool 55504-H8 - фото 2
Паяльник газовый Kraftool 55504-H8 - фото 3
Паяльник газовый Kraftool 55504-H8 - фото 4
Паяльник газовый Kraftool 55504-H8 - фото 5
Паяльник газовый Kraftool 55504-H8 - фото 6
Паяльник газовый Kraftool 55504-H8 - фото 7
Паяльник газовый Kraftool 55504-H8 - фото 8
Паяльник газовый Kraftool 55504-H8 - фото 9
Паяльник газовый Kraftool 55504-H8 - фото 10
Паяльник газовый Kraftool 55504-H8 - фото 11
Паяльник газовый Kraftool 55504-H8 - фото 12
Паяльник газовый Kraftool 55504-H8 - фото 13
Паяльник газовый Kraftool 55504-H8 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паяльники
Комплектация
кейс, горелка, насадки - 5 шт., припой, коврик для чистки жал
  • Паяльник газовый Kraftool 55504-H8 - фото 1
  • Паяльник газовый Kraftool 55504-H8 - фото 2
  • Паяльник газовый Kraftool 55504-H8 - фото 3
  • Паяльник газовый Kraftool 55504-H8 - фото 4
  • Паяльник газовый Kraftool 55504-H8 - фото 5
  • Паяльник газовый Kraftool 55504-H8 - фото 6
  • Паяльник газовый Kraftool 55504-H8 - фото 7
  • Паяльник газовый Kraftool 55504-H8 - фото 8
  • Паяльник газовый Kraftool 55504-H8 - фото 9
  • Паяльник газовый Kraftool 55504-H8 - фото 10
  • Паяльник газовый Kraftool 55504-H8 - фото 11
  • Паяльник газовый Kraftool 55504-H8 - фото 12
  • Паяльник газовый Kraftool 55504-H8 - фото 13
  • Паяльник газовый Kraftool 55504-H8 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 630 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 348475
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Паяльник газовый Kraftool 55504-H8
1 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Паяльники
Комплектация
кейс, горелка, насадки - 5 шт., припой, коврик для чистки жал
Макс. время непрерывной работы, мин
60
Используемый газ
пропан-бутан
Макс. температура пламени, °C
1300
Регулятор уровня пламени
Да
Расход топлива, г/ч
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х15х4
Вес, г.
250

Описание товара Паяльник газовый Kraftool 55504-H8

Набор, паяльник газовый, 3в1, 4 насадки, припой, чистка жал, 1300С KRAFTOOL 55504-H8 представляет собой профессиональный инструмент для точных работ с мелкими деталями. Большой выбор насадок значительно расширяет возможности инструмента. Прочный алюминиевый корпус обеспечивает длительный срок службы. Выбор температурного режима позволяет настроить оптимальные параметры для конкретного вида работ.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Паяльник газовый Kraftool 55504-H8




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Паяльники
Комплектация
кейс, горелка, насадки - 5 шт., припой, коврик для чистки жал
Макс. время непрерывной работы, мин
60
Используемый газ
пропан-бутан
Макс. температура пламени, °C
1300
Регулятор уровня пламени
Да
Расход топлива, г/ч
15
Страна производитель
Китай
Описание
Набор, паяльник газовый, 3в1, 4 насадки, припой, чистка жал, 1300С KRAFTOOL 55504-H8 представляет собой профессиональный инструмент для точных работ с мелкими деталями. Большой выбор насадок значительно расширяет возможности инструмента. Прочный алюминиевый корпус обеспечивает длительный срок службы. Выбор температурного режима позволяет настроить оптимальные параметры для конкретного вида работ.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Паяльник газовый Kraftool 55504-H8 – стоимость товара 1630 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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