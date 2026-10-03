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Паяльник Зубр Профессионал 55301-200 купить с доставкой в Москве
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Паяльник Зубр Профессионал 55301-200

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Паяльник Зубр Профессионал 55301-200 - фото 1
Паяльник Зубр Профессионал 55301-200 - фото 2
Паяльник Зубр Профессионал 55301-200 - фото 3
Паяльник Зубр Профессионал 55301-200 - фото 4
Паяльник Зубр Профессионал 55301-200 - фото 5
Паяльник Зубр Профессионал 55301-200 - фото 6
Паяльник Зубр Профессионал 55301-200 - фото 7
Паяльник Зубр Профессионал 55301-200 - фото 8
Паяльник Зубр Профессионал 55301-200 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паяльники
Мощность
200
Напряжение питания
220
Комплектация
паяльник, упаковка
Регулировка мощности
нет
  • Паяльник Зубр Профессионал 55301-200 - фото 1
  • Паяльник Зубр Профессионал 55301-200 - фото 2
  • Паяльник Зубр Профессионал 55301-200 - фото 3
  • Паяльник Зубр Профессионал 55301-200 - фото 4
  • Паяльник Зубр Профессионал 55301-200 - фото 5
  • Паяльник Зубр Профессионал 55301-200 - фото 6
  • Паяльник Зубр Профессионал 55301-200 - фото 7
  • Паяльник Зубр Профессионал 55301-200 - фото 8
  • Паяльник Зубр Профессионал 55301-200 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб. 
Начислим 40 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 348291
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Паяльник Зубр Профессионал 55301-200
2 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Паяльники
Мощность
200
Напряжение питания
220
Комплектация
паяльник, упаковка
Регулировка мощности
нет
Материал рукоятки
пластик
Материал жала
медь
Тип нагревателя
керамический
Макс. температура жала,°C
480
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х9х4
Вес, кг.
1.12

Описание товара Паяльник Зубр Профессионал 55301-200

Паяльник с выключателем, пластмассовой рукояткой и долговечным жалом, 200Вт, клин Зубр ПРОФЕССИОНАЛ 55301-200 имеет высокую мощность, предназначен для профессионального использования в области промышленности. Используется для лужения и пайки больших металлических деталей, например: труб, элементов радиаторов и т. д.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Паяльник Зубр Профессионал 55301-200




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Паяльники
Мощность
200
Напряжение питания
220
Комплектация
паяльник, упаковка
Регулировка мощности
нет
Материал рукоятки
пластик
Материал жала
медь
Тип нагревателя
керамический
Макс. температура жала,°C
480
Страна производитель
Китай
Описание
Паяльник с выключателем, пластмассовой рукояткой и долговечным жалом, 200Вт, клин Зубр ПРОФЕССИОНАЛ 55301-200 имеет высокую мощность, предназначен для профессионального использования в области промышленности. Используется для лужения и пайки больших металлических деталей, например: труб, элементов радиаторов и т. д.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Паяльник Зубр Профессионал 55301-200 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2460 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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