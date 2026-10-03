Паяльник Зубр Профессионал 55302-500
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Характеристики
Тип товара
Паяльники
Мощность
500
Напряжение питания
220
Комплектация
паяльник
Регулировка мощности
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 360 руб.
В наличии
Код товара: 276900
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3 360 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Паяльники
Мощность
500
Напряжение питания
220
Комплектация
паяльник
Регулировка мощности
нет
Материал рукоятки
пластик
Материал жала
медь
Тип нагревателя
керамический
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х17х6
Вес, кг.
1.1
Описание товара Паяльник Зубр Профессионал 55302-500
Паяльник с пластмассовой рукояткой и долговечным жалом, 500Вт, клин Зубр ПРОФЕССИОНАЛ 55302-500 - очень мощный, высокопроизводительный прибор для пайки и лужения больших металлических элементов, таких как: медные трубы, радиаторы и т. д. Обеспечивает эффективный нагрев деталей. Подходит для проведения паяльных работ в области промышленности.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Паяльники
Мощность
500
Напряжение питания
220
Комплектация
паяльник
Регулировка мощности
нет
Материал рукоятки
пластик
Материал жала
медь
Тип нагревателя
керамический
Страна производитель
Китай
Паяльник с пластмассовой рукояткой и долговечным жалом, 500Вт, клин Зубр ПРОФЕССИОНАЛ 55302-500 - очень мощный, высокопроизводительный прибор для пайки и лужения больших металлических элементов, таких как: медные трубы, радиаторы и т. д. Обеспечивает эффективный нагрев деталей. Подходит для проведения паяльных работ в области промышленности.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Паяльник Зубр Профессионал 55302-500 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3360 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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