Паяльная станция ремонтная ЗУБР ПСР-650, 100 - 500°С, 650 Вт, 2 в 1, Профессионал (55427)
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Характеристики
Описание товара Паяльная станция ремонтная ЗУБР ПСР-650, 100 - 500°С, 650 Вт, 2 в 1, Профессионал (55427)
Ремонтная паяльная станция 2-в-1 100-480с, 650 вт, ЗУБР Пср-650 55427 применяется для демонтажа и пайки различных видов компонентов в корпусах, таких, как SOIC, PLCC, QFP, BGA используемых при технологии поверхностного монтажа. Технология поверхностного монтажа (или SMT технология) является наиболее распространенным на сегодняшний день методом сборки электронных узлов на печатных платах. Станция особенно удобна при пайке электронных плат и других мелких деталей, поскольку поддерживает заданную температуру и не нуждается в отключении от электросети во время работы. Замкнутая система датчиков, микроконтроллер для цифрового отображения данных и контроля температуры, большая стартовая мощность, быстрый разогрев и стабильность выбранной температуры, обеспечивают качество и удобство работы. Высококачественный керамический нагревательный элемент для быстрого достижения необходимой температуры. Уникальная функция неактивного состояния фена позволяет экономить энергию. Когда термофен кладется на держатель, система приводится в резервное состояние готовности. Как только фен снимается с держателя, система возвращается к установленным настройкам.
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