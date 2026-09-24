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Мини-паяльная станция цифровая в кейсе KRAFTOOL KS-15, 14-в-1, 90 - 480°C, 135 Вт, (55346) купить с доставкой в Москве
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Мини-паяльная станция цифровая в кейсе KRAFTOOL KS-15, 14-в-1, 90 - 480°C, 135 Вт, (55346)

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Мини-паяльная станция цифровая в кейсе KRAFTOOL KS-15, 14-в-1, 90 - 480°C, 135 Вт, (55346) - фото 1
Мини-паяльная станция цифровая в кейсе KRAFTOOL KS-15, 14-в-1, 90 - 480°C, 135 Вт, (55346) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паяльная станция
Мощность
135
Напряжение питания
220
Питание
от сети
Комплектация
Мини-паяльная станция; сменные жала - 5 шт.; вакуумный оловоотсос; пинцет.; подставка; губка для чистки жал; коврик для чистки жал; припой; канифоль; пластиковый кейс; руководство по эксплуатации.
Регулировка мощности
да
Минимальная температура нагрева
90
Максимальная температура нагрева
480
  • Мини-паяльная станция цифровая в кейсе KRAFTOOL KS-15, 14-в-1, 90 - 480°C, 135 Вт, (55346) - фото 1
  • Мини-паяльная станция цифровая в кейсе KRAFTOOL KS-15, 14-в-1, 90 - 480°C, 135 Вт, (55346) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 320 руб. 
Начислим 70 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721346
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мини-паяльная станция цифровая в кейсе KRAFTOOL KS-15, 14-в-1, 90 - 480°C, 135 Вт, (55346)
4 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Паяльная станция
Мощность
135
Напряжение питания
220
Питание
от сети
Комплектация
Мини-паяльная станция; сменные жала - 5 шт.; вакуумный оловоотсос; пинцет.; подставка; губка для чистки жал; коврик для чистки жал; припой; канифоль; пластиковый кейс; руководство по эксплуатации.
Регулировка мощности
да
Материал рукоятки
пластик
Материал жала
металл
Минимальная температура нагрева
90
Максимальная температура нагрева
480
Тип нагревателя
керамический
Мощность паяльника
135
Макс. температура жала,°C
480
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х18х5
Вес, г.
560

Описание товара Мини-паяльная станция цифровая в кейсе KRAFTOOL KS-15, 14-в-1, 90 - 480°C, 135 Вт, (55346)

Паяльная станция применяется для паяльных работ, требующих бережную пайку при определенной температуре. Станция особенно удобна при пайке электронных плат и других мелких деталей, поскольку поддерживает заданную температуру и не нуждается в отключении от электросети во время работы. Температура устанавливается с помощью кнопок, отвечающих за увеличение/уменьшение температуры с шагом 1?С , а также с помощью кнопок фиксированных температур. На ЖК-дисплее отображается процесс нагревания/остывания и температура жала паяльника. Выключатель обеспечивает удобство эксплуатации паяльной станции. В наборе присутствует губка для очистки жала от припоя. Подставка, поставляемая в комплекте, удобна при выполнении паяльных работ и обеспечивает безопасность.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Мини-паяльная станция цифровая в кейсе KRAFTOOL KS-15, 14-в-1, 90 - 480°C, 135 Вт, (55346)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Паяльная станция
Мощность
135
Напряжение питания
220
Питание
от сети
Комплектация
Мини-паяльная станция; сменные жала - 5 шт.; вакуумный оловоотсос; пинцет.; подставка; губка для чистки жал; коврик для чистки жал; припой; канифоль; пластиковый кейс; руководство по эксплуатации.
Регулировка мощности
да
Материал рукоятки
пластик
Материал жала
металл
Минимальная температура нагрева
90
Максимальная температура нагрева
480
Тип нагревателя
керамический
Развернуть
Мощность паяльника
135
Макс. температура жала,°C
480
Страна производитель
Китай
Описание
Паяльная станция применяется для паяльных работ, требующих бережную пайку при определенной температуре. Станция особенно удобна при пайке электронных плат и других мелких деталей, поскольку поддерживает заданную температуру и не нуждается в отключении от электросети во время работы. Температура устанавливается с помощью кнопок, отвечающих за увеличение/уменьшение температуры с шагом 1?С , а также с помощью кнопок фиксированных температур. На ЖК-дисплее отображается процесс нагревания/остывания и температура жала паяльника. Выключатель обеспечивает удобство эксплуатации паяльной станции. В наборе присутствует губка для очистки жала от припоя. Подставка, поставляемая в комплекте, удобна при выполнении паяльных работ и обеспечивает безопасность.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мини-паяльная станция цифровая в кейсе KRAFTOOL KS-15, 14-в-1, 90 - 480°C, 135 Вт, (55346) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4320 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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