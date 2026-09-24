Мини-паяльная станция цифровая в кейсе KRAFTOOL KS-15, 14-в-1, 90 - 480°C, 135 Вт, (55346)
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Характеристики
Описание товара Мини-паяльная станция цифровая в кейсе KRAFTOOL KS-15, 14-в-1, 90 - 480°C, 135 Вт, (55346)
Паяльная станция применяется для паяльных работ, требующих бережную пайку при определенной температуре. Станция особенно удобна при пайке электронных плат и других мелких деталей, поскольку поддерживает заданную температуру и не нуждается в отключении от электросети во время работы. Температура устанавливается с помощью кнопок, отвечающих за увеличение/уменьшение температуры с шагом 1?С , а также с помощью кнопок фиксированных температур. На ЖК-дисплее отображается процесс нагревания/остывания и температура жала паяльника. Выключатель обеспечивает удобство эксплуатации паяльной станции. В наборе присутствует губка для очистки жала от припоя. Подставка, поставляемая в комплекте, удобна при выполнении паяльных работ и обеспечивает безопасность.
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