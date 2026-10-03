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Набор для терморезки пенопласта Stayer Thermo cut 45255-H2 купить с доставкой в Москве
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Набор для терморезки пенопласта Stayer Thermo cut 45255-H2

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Набор для терморезки пенопласта Stayer Thermo cut 45255-H2 - фото 1
Набор для терморезки пенопласта Stayer Thermo cut 45255-H2 - фото 2
Набор для терморезки пенопласта Stayer Thermo cut 45255-H2 - фото 3
Набор для терморезки пенопласта Stayer Thermo cut 45255-H2 - фото 4
Набор для терморезки пенопласта Stayer Thermo cut 45255-H2 - фото 5
Набор для терморезки пенопласта Stayer Thermo cut 45255-H2 - фото 6
Набор для терморезки пенопласта Stayer Thermo cut 45255-H2 - фото 7
Набор для терморезки пенопласта Stayer Thermo cut 45255-H2 - фото 8
Набор для терморезки пенопласта Stayer Thermo cut 45255-H2 - фото 9
Набор для терморезки пенопласта Stayer Thermo cut 45255-H2 - фото 10
Набор для терморезки пенопласта Stayer Thermo cut 45255-H2 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор для пайки
Мощность
150
Напряжение питания
220
Комплектация
инструмент, нож 100 мм, нож 200 мм, кейс, документация, упаковка
  • Набор для терморезки пенопласта Stayer Thermo cut 45255-H2 - фото 1
  • Набор для терморезки пенопласта Stayer Thermo cut 45255-H2 - фото 2
  • Набор для терморезки пенопласта Stayer Thermo cut 45255-H2 - фото 3
  • Набор для терморезки пенопласта Stayer Thermo cut 45255-H2 - фото 4
  • Набор для терморезки пенопласта Stayer Thermo cut 45255-H2 - фото 5
  • Набор для терморезки пенопласта Stayer Thermo cut 45255-H2 - фото 6
  • Набор для терморезки пенопласта Stayer Thermo cut 45255-H2 - фото 7
  • Набор для терморезки пенопласта Stayer Thermo cut 45255-H2 - фото 8
  • Набор для терморезки пенопласта Stayer Thermo cut 45255-H2 - фото 9
  • Набор для терморезки пенопласта Stayer Thermo cut 45255-H2 - фото 10
  • Набор для терморезки пенопласта Stayer Thermo cut 45255-H2 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
4 520 руб.  5 900 руб. 
Начислим 73 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 348215
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор для терморезки пенопласта Stayer Thermo cut 45255-H2
4 520 руб. -23%
5 900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Набор для пайки
Мощность
150
Напряжение питания
220
Комплектация
инструмент, нож 100 мм, нож 200 мм, кейс, документация, упаковка
Материал рукоятки
пластик
Тип нагревателя
горячий клин
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х17х4
Вес, кг.
1.65

Описание товара Набор для терморезки пенопласта Stayer Thermo cut 45255-H2

Набор для терморезки пенопласта и пластика STAYER Thermo cut 150 Вт, 2 ножа 45255-H2 представляет собой инструмент пистолетной формы для проведения работ по листовому пенополистиролу, а также других различных полимерных материалов. Инструмент нагревается за 15 секунд. В комплекте идет два ножа длиной 100 и 200 мм.



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Отзывы о товаре Набор для терморезки пенопласта Stayer Thermo cut 45255-H2




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Набор для пайки
Мощность
150
Напряжение питания
220
Комплектация
инструмент, нож 100 мм, нож 200 мм, кейс, документация, упаковка
Материал рукоятки
пластик
Тип нагревателя
горячий клин
Страна производитель
Китай
Описание
Набор для терморезки пенопласта и пластика STAYER Thermo cut 150 Вт, 2 ножа 45255-H2 представляет собой инструмент пистолетной формы для проведения работ по листовому пенополистиролу, а также других различных полимерных материалов. Инструмент нагревается за 15 секунд. В комплекте идет два ножа длиной 100 и 200 мм.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор для терморезки пенопласта Stayer Thermo cut 45255-H2 - этот товар вы можете купить по цене 4520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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