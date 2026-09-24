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Газовый паяльник KRAFTOOL Multi torch, 30 - 150 Вт, 1300°С, набор 8 в 1: горелка, фен, пьезоподжиг, (55506-H8) купить с доставкой в Москве
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Газовый паяльник KRAFTOOL Multi torch, 30 - 150 Вт, 1300°С, набор 8 в 1: горелка, фен, пьезоподжиг, (55506-H8)

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Газовый паяльник KRAFTOOL Multi torch, 30 - 150 Вт, 1300°С, набор 8 в 1: горелка, фен, пьезоподжиг, (55506-H8)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Комплектация
насадки (7 шт.), подставка, припой (15 г), коврик (для чистки жал)
Регулировка мощности
да
Минимальная температура нагрева
450
Максимальная температура нагрева
1300
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 440 руб. 
Начислим 72 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 710522
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Газовый паяльник KRAFTOOL Multi torch, 30 - 150 Вт, 1300°С, набор 8 в 1: горелка, фен, пьезоподжиг, (55506-H8)
4 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Комплектация
насадки (7 шт.), подставка, припой (15 г), коврик (для чистки жал)
Регулировка мощности
да
Минимальная температура нагрева
450
Максимальная температура нагрева
1300
Мощность паяльника
150
Макс. время непрерывной работы, мин
75
Макс. температура пламени, °C
1300
Регулятор уровня пламени
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х17х5
Вес, г.
580

Описание товара Газовый паяльник KRAFTOOL Multi torch, 30 - 150 Вт, 1300°С, набор 8 в 1: горелка, фен, пьезоподжиг, (55506-H8)

Паяльники Kraftool разработаны для профессионального использования и оснащены передовыми технологиями для надежной и эффективной работы. Они имеют возможность регулировки мощности, что позволяет пользователю точно настраивать параметры для различных операций. С минимальной температурой нагрева в 450 °C и мощностью 150 Вт, эти паяльники идеально подходят для выполнения сложных задач, требующих высокой точности. Инструмент оснащен регулятором уровня пламени, что обеспечивает дополнительную безопасность и контроль во время работы. Максимальная температура жала и пламени достигает впечатляющих 1300 °C, что делает данный паяльник универсальным решением для работы с различными материалами. Максимальное время непрерывной работы составляет 75 минут, что позволяет выполнять продолжительные задачи без необходимости частых перерывов. Вместе с эргономичным дизайном и высококачественными компонентами, паяльники Kraftool представляют собой идеальный выбор для профессионалов, которым требуется надежный и мощный инструмент.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Газовый паяльник KRAFTOOL Multi torch, 30 - 150 Вт, 1300°С, набор 8 в 1: горелка, фен, пьезоподжиг, (55506-H8)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Комплектация
насадки (7 шт.), подставка, припой (15 г), коврик (для чистки жал)
Регулировка мощности
да
Минимальная температура нагрева
450
Максимальная температура нагрева
1300
Мощность паяльника
150
Макс. время непрерывной работы, мин
75
Макс. температура пламени, °C
1300
Регулятор уровня пламени
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Паяльники Kraftool разработаны для профессионального использования и оснащены передовыми технологиями для надежной и эффективной работы. Они имеют возможность регулировки мощности, что позволяет пользователю точно настраивать параметры для различных операций. С минимальной температурой нагрева в 450 °C и мощностью 150 Вт, эти паяльники идеально подходят для выполнения сложных задач, требующих высокой точности. Инструмент оснащен регулятором уровня пламени, что обеспечивает дополнительную безопасность и контроль во время работы. Максимальная температура жала и пламени достигает впечатляющих 1300 °C, что делает данный паяльник универсальным решением для работы с различными материалами. Максимальное время непрерывной работы составляет 75 минут, что позволяет выполнять продолжительные задачи без необходимости частых перерывов. Вместе с эргономичным дизайном и высококачественными компонентами, паяльники Kraftool представляют собой идеальный выбор для профессионалов, которым требуется надежный и мощный инструмент.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Газовый паяльник KRAFTOOL Multi torch, 30 - 150 Вт, 1300°С, набор 8 в 1: горелка, фен, пьезоподжиг, (55506-H8) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4440 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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