Горелка газовая KRAFTOOL KF-9000, с пьезоподжигом на баллон Blue Fire (55510)
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Характеристики
Описание товара Горелка газовая KRAFTOOL KF-9000, с пьезоподжигом на баллон Blue Fire (55510)
Газовые горелки KRAFTOOL выполненны из высококачественных материалов. Компактный ручной автономный инструмент для пайки металлических элементов, который удобно использовать в труднодоступных местах, или при отсутствии возможности подключения к системе электроснабжения. Благодаря пьезоподжигу пламя горелки зажигается легко и быстро. Идеально подходит для пайки медных труб большого диаметра, для пайки твердым припоем, термической обработки. Изделие обладает возможностью выбора температурного режима, что позволяет максимально соответствовать требованиям любой работы. Создает устойчивое пламя температурой более 2000 °С. Одна и та же горелка может иметь несколько различных температур. При работе с любым газом самая горячая часть пламени находится в верхней части внутреннего пламени, где бледное внешнее пламя встречается с более темным внутренним пламенем. Газовая горелка обладает возможностью выбора температурного режима, что позволяет максимально соответствовать требованиям любой работы. Идеально подходит для лужения, прогрева и многих других работ
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