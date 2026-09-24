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Горелка газовая KRAFTOOL KF-9000, с пьезоподжигом на баллон Blue Fire (55510) купить с доставкой в Москве
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Горелка газовая KRAFTOOL KF-9000, с пьезоподжигом на баллон Blue Fire (55510)

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Горелка газовая KRAFTOOL KF-9000, с пьезоподжигом на баллон Blue Fire (55510) - фото 1
Горелка газовая KRAFTOOL KF-9000, с пьезоподжигом на баллон Blue Fire (55510) - фото 2
Горелка газовая KRAFTOOL KF-9000, с пьезоподжигом на баллон Blue Fire (55510) - фото 3
Горелка газовая KRAFTOOL KF-9000, с пьезоподжигом на баллон Blue Fire (55510) - фото 4
Горелка газовая KRAFTOOL KF-9000, с пьезоподжигом на баллон Blue Fire (55510) - фото 5
Горелка газовая KRAFTOOL KF-9000, с пьезоподжигом на баллон Blue Fire (55510) - фото 6
Горелка газовая KRAFTOOL KF-9000, с пьезоподжигом на баллон Blue Fire (55510) - фото 7
Горелка газовая KRAFTOOL KF-9000, с пьезоподжигом на баллон Blue Fire (55510) - фото 8
Горелка газовая KRAFTOOL KF-9000, с пьезоподжигом на баллон Blue Fire (55510) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность
3500
Комплектация
горелка, документация, упаковка
Регулировка мощности
есть
Минимальная температура нагрева
2000
Максимальная температура нагрева
2000
  • Горелка газовая KRAFTOOL KF-9000, с пьезоподжигом на баллон Blue Fire (55510) - фото 1
  • Горелка газовая KRAFTOOL KF-9000, с пьезоподжигом на баллон Blue Fire (55510) - фото 2
  • Горелка газовая KRAFTOOL KF-9000, с пьезоподжигом на баллон Blue Fire (55510) - фото 3
  • Горелка газовая KRAFTOOL KF-9000, с пьезоподжигом на баллон Blue Fire (55510) - фото 4
  • Горелка газовая KRAFTOOL KF-9000, с пьезоподжигом на баллон Blue Fire (55510) - фото 5
  • Горелка газовая KRAFTOOL KF-9000, с пьезоподжигом на баллон Blue Fire (55510) - фото 6
  • Горелка газовая KRAFTOOL KF-9000, с пьезоподжигом на баллон Blue Fire (55510) - фото 7
  • Горелка газовая KRAFTOOL KF-9000, с пьезоподжигом на баллон Blue Fire (55510) - фото 8
  • Горелка газовая KRAFTOOL KF-9000, с пьезоподжигом на баллон Blue Fire (55510) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 330 руб. 
Начислим 54 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 710527
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Горелка газовая KRAFTOOL KF-9000, с пьезоподжигом на баллон Blue Fire (55510)
3 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Мощность
3500
Комплектация
горелка, документация, упаковка
Регулировка мощности
есть
Материал рукоятки
пластик
Материал жала
металл
Минимальная температура нагрева
2000
Максимальная температура нагрева
2000
Макс. температура жала,°C
2000
Используемый газ
пропан, МАПП-газ
Макс. температура пламени, °C
2000
Регулятор уровня пламени
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х12х6
Вес, г.
580

Описание товара Горелка газовая KRAFTOOL KF-9000, с пьезоподжигом на баллон Blue Fire (55510)

Газовые горелки KRAFTOOL выполненны из высококачественных материалов. Компактный ручной автономный инструмент для пайки металлических элементов, который удобно использовать в труднодоступных местах, или при отсутствии возможности подключения к системе электроснабжения. Благодаря пьезоподжигу пламя горелки зажигается легко и быстро. Идеально подходит для пайки медных труб большого диаметра, для пайки твердым припоем, термической обработки. Изделие обладает возможностью выбора температурного режима, что позволяет максимально соответствовать требованиям любой работы. Создает устойчивое пламя температурой более 2000 °С. Одна и та же горелка может иметь несколько различных температур. При работе с любым газом самая горячая часть пламени находится в верхней части внутреннего пламени, где бледное внешнее пламя встречается с более темным внутренним пламенем. Газовая горелка обладает возможностью выбора температурного режима, что позволяет максимально соответствовать требованиям любой работы. Идеально подходит для лужения, прогрева и многих других работ



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Отзывы о товаре Горелка газовая KRAFTOOL KF-9000, с пьезоподжигом на баллон Blue Fire (55510)




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Мощность
3500
Комплектация
горелка, документация, упаковка
Регулировка мощности
есть
Материал рукоятки
пластик
Материал жала
металл
Минимальная температура нагрева
2000
Максимальная температура нагрева
2000
Макс. температура жала,°C
2000
Используемый газ
пропан, МАПП-газ
Макс. температура пламени, °C
2000
Развернуть
Регулятор уровня пламени
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Газовые горелки KRAFTOOL выполненны из высококачественных материалов. Компактный ручной автономный инструмент для пайки металлических элементов, который удобно использовать в труднодоступных местах, или при отсутствии возможности подключения к системе электроснабжения. Благодаря пьезоподжигу пламя горелки зажигается легко и быстро. Идеально подходит для пайки медных труб большого диаметра, для пайки твердым припоем, термической обработки. Изделие обладает возможностью выбора температурного режима, что позволяет максимально соответствовать требованиям любой работы. Создает устойчивое пламя температурой более 2000 °С. Одна и та же горелка может иметь несколько различных температур. При работе с любым газом самая горячая часть пламени находится в верхней части внутреннего пламени, где бледное внешнее пламя встречается с более темным внутренним пламенем. Газовая горелка обладает возможностью выбора температурного режима, что позволяет максимально соответствовать требованиям любой работы. Идеально подходит для лужения, прогрева и многих других работ


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Горелка газовая KRAFTOOL KF-9000, с пьезоподжигом на баллон Blue Fire (55510) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3330 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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