Паяльная станция ремонтная KRAFTOOL KR-75, 2-в-1 100-480°С 750 Вт, (55340)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Паяльная станция
Мощность
750
Напряжение питания
220(230)
Комплектация
Паяльная станция; электропаяльник; термофен.; сменные жала для термофена - 4 шт.; сменные жала для паяльника - 4 шт.; руководство пользователя.
Регулировка мощности
да
Минимальная температура нагрева
200
Максимальная температура нагрева
480
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 990 руб.
В наличии
Код товара: 721345
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Паяльная станция
Мощность
750
Напряжение питания
220(230)
Комплектация
Паяльная станция; электропаяльник; термофен.; сменные жала для термофена - 4 шт.; сменные жала для паяльника - 4 шт.; руководство пользователя.
Регулировка мощности
да
Материал рукоятки
пластик
Минимальная температура нагрева
200
Максимальная температура нагрева
480
Тип нагревателя
керамический
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х27х15
Вес, кг.
2.65
Описание товара Паяльная станция ремонтная KRAFTOOL KR-75, 2-в-1 100-480°С 750 Вт, (55340)
Паяльная станция применяется для паяльных работ, требующих бережную пайку при определенной температуре. Станция особенно удобна при пайке электронных плат и других мелких деталей, поскольку поддерживает заданную температуру и не нуждается в отключении от электросети во время работы.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Паяльная станция
Мощность
750
Напряжение питания
220(230)
Комплектация
Паяльная станция; электропаяльник; термофен.; сменные жала для термофена - 4 шт.; сменные жала для паяльника - 4 шт.; руководство пользователя.
Регулировка мощности
да
Материал рукоятки
пластик
Минимальная температура нагрева
200
Максимальная температура нагрева
480
Тип нагревателя
керамический
Страна производитель
Китай
Паяльная станция применяется для паяльных работ, требующих бережную пайку при определенной температуре. Станция особенно удобна при пайке электронных плат и других мелких деталей, поскольку поддерживает заданную температуру и не нуждается в отключении от электросети во время работы.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Паяльная станция ремонтная KRAFTOOL KR-75, 2-в-1 100-480°С 750 Вт, (55340) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6990 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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