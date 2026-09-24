Горелка газовая KRAFTOOL KS-8000, со шлангом 1.4м с пьезоподжигом на баллон Blue Fire (55512)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность
2700
Комплектация
газовая горелка с пъезоподжигом; гибкий шланг - 1 м, система гашения вспышек Anti Flafe
Регулировка мощности
да
Максимальная температура нагрева
2010
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 770 руб.
В наличии
Код товара: 710529
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 770 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Мощность
2700
Комплектация
газовая горелка с пъезоподжигом; гибкий шланг - 1 м, система гашения вспышек Anti Flafe
Регулировка мощности
да
Материал рукоятки
пластик
Материал жала
металл
Максимальная температура нагрева
2010
Мощность паяльника
2700
Макс. температура жала,°C
2000
Используемый газ
пропан, МАПП-газ
Макс. температура пламени, °C
2010
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х13х5
Вес, г.
650
Описание товара Горелка газовая KRAFTOOL KS-8000, со шлангом 1.4м с пьезоподжигом на баллон Blue Fire (55512)
Горелка газовая KRAFTOOL KS-8000, со шлангом 1.4м с пьезоподжигом на баллон Blue Fire (55512)
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 650 руб. 3 000 руб.663 руб. в СплитПаяльник Зубр Мастер 55303-300
-
В наличииЦена 2 720 руб.680 руб. в СплитСтанция паяльная Stayer Profi 55370
-
В наличииЦена 2 850 руб. 4 000 руб.713 руб. в СплитПаяльник газовый Kraftool 55503-H10
-
В наличииЦена 3 000 руб.750 руб. в СплитПаяльник Зубр Профессионал 55301-300
-
В наличииЦена 3 330 руб.833 руб. в СплитГорелка газовая KRAFTOOL KF-9000, с пьезоподжигом на баллон Blue...
-
В наличииЦена 3 360 руб.840 руб. в СплитПаяльник Зубр Профессионал 55302-500
-
В наличииЦена 4 320 руб.1080 руб. в СплитМини-паяльная станция цифровая в кейсе KRAFTOOL KS-15, 14-в-1, 9...
-
В наличииЦена 4 440 руб.1110 руб. в СплитГазовый паяльник KRAFTOOL Multi torch, 30 - 150 Вт, 1300°С, набо...
-
В наличииЦена 4 520 руб. 5 900 руб.1130 руб. в СплитНабор для терморезки пенопласта Stayer Thermo cut 45255-H2
-
В наличииЦена 4 740 руб.1185 руб. в СплитПаяльная станция цифровая термовоздушная ЗУБР ПСТ-650, 650 Вт, ...
-
В наличииЦена 5 460 руб.1365 руб. в СплитСтанция паяльная Зубр 55336
-
В наличииЦена 6 270 руб.1568 руб. в СплитПаяльная станция ремонтная ЗУБР ПСР-650, 100 - 500°С, 650 Вт, 2 ...
Бренд
Мощность
2700
Комплектация
газовая горелка с пъезоподжигом; гибкий шланг - 1 м, система гашения вспышек Anti Flafe
Регулировка мощности
да
Материал рукоятки
пластик
Материал жала
металл
Максимальная температура нагрева
2010
Мощность паяльника
2700
Макс. температура жала,°C
2000
Используемый газ
пропан, МАПП-газ
Макс. температура пламени, °C
2010
Развернуть
Страна производитель
Китай
Горелка газовая KRAFTOOL KS-8000, со шлангом 1.4м с пьезоподжигом на баллон Blue Fire (55512)
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Горелка газовая KRAFTOOL KS-8000, со шлангом 1.4м с пьезоподжигом на баллон Blue Fire (55512) - данный товар вы можете купить по цене 2770 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Горелка газовая KRAFTOOL KS-8000, со шлангом 1.4м с пьезоподжигом на баллон Blue Fire (55512)