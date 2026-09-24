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Горелка газовая KRAFTOOL KS-8000, со шлангом 1.4м с пьезоподжигом на баллон Blue Fire (55512) купить с доставкой в Москве
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Горелка газовая KRAFTOOL KS-8000, со шлангом 1.4м с пьезоподжигом на баллон Blue Fire (55512)

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Горелка газовая KRAFTOOL KS-8000, со шлангом 1.4м с пьезоподжигом на баллон Blue Fire (55512)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность
2700
Комплектация
газовая горелка с пъезоподжигом; гибкий шланг - 1 м, система гашения вспышек Anti Flafe
Регулировка мощности
да
Максимальная температура нагрева
2010
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 770 руб. 
Начислим 45 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 710529
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Горелка газовая KRAFTOOL KS-8000, со шлангом 1.4м с пьезоподжигом на баллон Blue Fire (55512)
2 770 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Мощность
2700
Комплектация
газовая горелка с пъезоподжигом; гибкий шланг - 1 м, система гашения вспышек Anti Flafe
Регулировка мощности
да
Материал рукоятки
пластик
Материал жала
металл
Максимальная температура нагрева
2010
Мощность паяльника
2700
Макс. температура жала,°C
2000
Используемый газ
пропан, МАПП-газ
Макс. температура пламени, °C
2010
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х13х5
Вес, г.
650

Описание товара Горелка газовая KRAFTOOL KS-8000, со шлангом 1.4м с пьезоподжигом на баллон Blue Fire (55512)

Горелка газовая KRAFTOOL KS-8000, со шлангом 1.4м с пьезоподжигом на баллон Blue Fire (55512)



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Отзывы о товаре Горелка газовая KRAFTOOL KS-8000, со шлангом 1.4м с пьезоподжигом на баллон Blue Fire (55512)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Мощность
2700
Комплектация
газовая горелка с пъезоподжигом; гибкий шланг - 1 м, система гашения вспышек Anti Flafe
Регулировка мощности
да
Материал рукоятки
пластик
Материал жала
металл
Максимальная температура нагрева
2010
Мощность паяльника
2700
Макс. температура жала,°C
2000
Используемый газ
пропан, МАПП-газ
Макс. температура пламени, °C
2010
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Страна производитель
Китай
Описание
Горелка газовая KRAFTOOL KS-8000, со шлангом 1.4м с пьезоподжигом на баллон Blue Fire (55512)


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Горелка газовая KRAFTOOL KS-8000, со шлангом 1.4м с пьезоподжигом на баллон Blue Fire (55512) - данный товар вы можете купить по цене 2770 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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