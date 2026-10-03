Станция паяльная Stayer Profi 55370
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Характеристики
Тип товара
Паяльная станция
Мощность
48
Напряжение питания
220
Комплектация
паяльная станция с паяльником и ковриком для чистки, держатель, инструкция
Регулировка мощности
плавная
Минимальная температура нагрева
160
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 720 руб.
В наличии
Код товара: 276983
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2 720 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Паяльная станция
Мощность
48
Напряжение питания
220
Комплектация
паяльная станция с паяльником и ковриком для чистки, держатель, инструкция
Регулировка мощности
плавная
Материал рукоятки
пластик
Минимальная температура нагрева
160
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х15х9
Вес, г.
700
Описание товара Станция паяльная Stayer Profi 55370
Цифровая паяльная станция с ЖК дисплеем, 160-520C, шаг 10C, 48Вт STAYER PROFI 55370 представляет собой специализированное оборудование для лужения, пайки и отпайки. Данная модель выполнена из современных материалов, отличается высоким качеством исполнения и продолжительным сроком службы. Антистатическая защита устройства обеспечивает сохранность высокочувствительных радиоэлементов и существенно повышает безопасность пользователя в процессе проведения паяльных работ.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Паяльная станция
Мощность
48
Напряжение питания
220
Комплектация
паяльная станция с паяльником и ковриком для чистки, держатель, инструкция
Регулировка мощности
плавная
Материал рукоятки
пластик
Минимальная температура нагрева
160
Страна производитель
Китай
Цифровая паяльная станция с ЖК дисплеем, 160-520C, шаг 10C, 48Вт STAYER PROFI 55370 представляет собой специализированное оборудование для лужения, пайки и отпайки. Данная модель выполнена из современных материалов, отличается высоким качеством исполнения и продолжительным сроком службы. Антистатическая защита устройства обеспечивает сохранность высокочувствительных радиоэлементов и существенно повышает безопасность пользователя в процессе проведения паяльных работ.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Станция паяльная Stayer Profi 55370 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2720 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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