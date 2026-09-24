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Паяльная станция цифровая ЗУБР ПС-60Ц, 9-в-1, 90 - 480°C, 60 Вт, (55333) купить с доставкой в Москве
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Паяльная станция цифровая ЗУБР ПС-60Ц, 9-в-1, 90 - 480°C, 60 Вт, (55333)

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Паяльная станция цифровая ЗУБР ПС-60Ц, 9-в-1, 90 - 480°C, 60 Вт, (55333) - фото 1
Паяльная станция цифровая ЗУБР ПС-60Ц, 9-в-1, 90 - 480°C, 60 Вт, (55333) - фото 2
Паяльная станция цифровая ЗУБР ПС-60Ц, 9-в-1, 90 - 480°C, 60 Вт, (55333) - фото 3
Паяльная станция цифровая ЗУБР ПС-60Ц, 9-в-1, 90 - 480°C, 60 Вт, (55333) - фото 4
Паяльная станция цифровая ЗУБР ПС-60Ц, 9-в-1, 90 - 480°C, 60 Вт, (55333) - фото 5
Паяльная станция цифровая ЗУБР ПС-60Ц, 9-в-1, 90 - 480°C, 60 Вт, (55333) - фото 6
Паяльная станция цифровая ЗУБР ПС-60Ц, 9-в-1, 90 - 480°C, 60 Вт, (55333) - фото 7
Паяльная станция цифровая ЗУБР ПС-60Ц, 9-в-1, 90 - 480°C, 60 Вт, (55333) - фото 8
Паяльная станция цифровая ЗУБР ПС-60Ц, 9-в-1, 90 - 480°C, 60 Вт, (55333) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паяльная станция
Мощность
60
Напряжение питания
220(230)
Питание
от сети
Минимальная температура нагрева
90
Максимальная температура нагрева
480
  • Паяльная станция цифровая ЗУБР ПС-60Ц, 9-в-1, 90 - 480°C, 60 Вт, (55333) - фото 1
  • Паяльная станция цифровая ЗУБР ПС-60Ц, 9-в-1, 90 - 480°C, 60 Вт, (55333) - фото 2
  • Паяльная станция цифровая ЗУБР ПС-60Ц, 9-в-1, 90 - 480°C, 60 Вт, (55333) - фото 3
  • Паяльная станция цифровая ЗУБР ПС-60Ц, 9-в-1, 90 - 480°C, 60 Вт, (55333) - фото 4
  • Паяльная станция цифровая ЗУБР ПС-60Ц, 9-в-1, 90 - 480°C, 60 Вт, (55333) - фото 5
  • Паяльная станция цифровая ЗУБР ПС-60Ц, 9-в-1, 90 - 480°C, 60 Вт, (55333) - фото 6
  • Паяльная станция цифровая ЗУБР ПС-60Ц, 9-в-1, 90 - 480°C, 60 Вт, (55333) - фото 7
  • Паяльная станция цифровая ЗУБР ПС-60Ц, 9-в-1, 90 - 480°C, 60 Вт, (55333) - фото 8
  • Паяльная станция цифровая ЗУБР ПС-60Ц, 9-в-1, 90 - 480°C, 60 Вт, (55333) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721347
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Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Паяльная станция
Мощность
60
Напряжение питания
220(230)
Питание
от сети
Минимальная температура нагрева
90
Максимальная температура нагрева
480
Макс. температура жала,°C
90
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х13х10
Вес, г.
800

Описание товара Паяльная станция цифровая ЗУБР ПС-60Ц, 9-в-1, 90 - 480°C, 60 Вт, (55333)

Паяльные станции ЗУБР позволяют быстро и легко выполнять паяльные работы как в профессиональной мастерской, так и в домашних условиях. Отличаются высокой скоростью нагрева, компактностью и функциональностью. Антистатическая защита обеспечивает сохранность высокочувствительных радиоэлементов, повышает безопасность работ и продлевает срок службы станции. Применение: Паяльная станция применяется для паяльных работ, требующих бережную пайку при определенной температуре. Станция особенно удобна при пайке электронных плат и других мелких деталей, поскольку поддерживает заданную температуру и не нуждается в отключении от электросети во время работы.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Паяльная станция цифровая ЗУБР ПС-60Ц, 9-в-1, 90 - 480°C, 60 Вт, (55333)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Паяльная станция
Мощность
60
Напряжение питания
220(230)
Питание
от сети
Минимальная температура нагрева
90
Максимальная температура нагрева
480
Макс. температура жала,°C
90
Страна производитель
Китай
Описание
Паяльные станции ЗУБР позволяют быстро и легко выполнять паяльные работы как в профессиональной мастерской, так и в домашних условиях. Отличаются высокой скоростью нагрева, компактностью и функциональностью. Антистатическая защита обеспечивает сохранность высокочувствительных радиоэлементов, повышает безопасность работ и продлевает срок службы станции. Применение: Паяльная станция применяется для паяльных работ, требующих бережную пайку при определенной температуре. Станция особенно удобна при пайке электронных плат и других мелких деталей, поскольку поддерживает заданную температуру и не нуждается в отключении от электросети во время работы.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Отзывы


Паяльная станция цифровая ЗУБР ПС-60Ц, 9-в-1, 90 - 480°C, 60 Вт, (55333) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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