Паяльная станция цифровая ЗУБР ПС-60Ц, 9-в-1, 90 - 480°C, 60 Вт, (55333)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Паяльная станция цифровая ЗУБР ПС-60Ц, 9-в-1, 90 - 480°C, 60 Вт, (55333)
Паяльные станции ЗУБР позволяют быстро и легко выполнять паяльные работы как в профессиональной мастерской, так и в домашних условиях. Отличаются высокой скоростью нагрева, компактностью и функциональностью. Антистатическая защита обеспечивает сохранность высокочувствительных радиоэлементов, повышает безопасность работ и продлевает срок службы станции. Применение: Паяльная станция применяется для паяльных работ, требующих бережную пайку при определенной температуре. Станция особенно удобна при пайке электронных плат и других мелких деталей, поскольку поддерживает заданную температуру и не нуждается в отключении от электросети во время работы.
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