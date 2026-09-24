Top.Mail.Ru
Горелка газовая на баллон KRAFTOOL KG-1000 цельнометаллическая с пьезоподжигом, (55514) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Горелка газовая на баллон KRAFTOOL KG-1000 цельнометаллическая с пьезоподжигом, (55514)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Горелка газовая на баллон KRAFTOOL KG-1000 цельнометаллическая с пьезоподжигом, (55514) - фото 1
Горелка газовая на баллон KRAFTOOL KG-1000 цельнометаллическая с пьезоподжигом, (55514) - фото 2
Горелка газовая на баллон KRAFTOOL KG-1000 цельнометаллическая с пьезоподжигом, (55514) - фото 3
Горелка газовая на баллон KRAFTOOL KG-1000 цельнометаллическая с пьезоподжигом, (55514) - фото 4
Горелка газовая на баллон KRAFTOOL KG-1000 цельнометаллическая с пьезоподжигом, (55514) - фото 5
Горелка газовая на баллон KRAFTOOL KG-1000 цельнометаллическая с пьезоподжигом, (55514) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность
1400
Комплектация
Газовая горелка - 1 шт., документация, упаковка
Регулировка мощности
да
Максимальная температура нагрева
1450
  • Горелка газовая на баллон KRAFTOOL KG-1000 цельнометаллическая с пьезоподжигом, (55514) - фото 1
  • Горелка газовая на баллон KRAFTOOL KG-1000 цельнометаллическая с пьезоподжигом, (55514) - фото 2
  • Горелка газовая на баллон KRAFTOOL KG-1000 цельнометаллическая с пьезоподжигом, (55514) - фото 3
  • Горелка газовая на баллон KRAFTOOL KG-1000 цельнометаллическая с пьезоподжигом, (55514) - фото 4
  • Горелка газовая на баллон KRAFTOOL KG-1000 цельнометаллическая с пьезоподжигом, (55514) - фото 5
  • Горелка газовая на баллон KRAFTOOL KG-1000 цельнометаллическая с пьезоподжигом, (55514) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 600 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 710521
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Горелка газовая на баллон KRAFTOOL KG-1000 цельнометаллическая с пьезоподжигом, (55514)
1 600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Мощность
1400
Комплектация
Газовая горелка - 1 шт., документация, упаковка
Регулировка мощности
да
Материал жала
металл
Максимальная температура нагрева
1450
Мощность паяльника
1400
Макс. температура жала,°C
1450
Используемый газ
бутан
Макс. температура пламени, °C
1450
Регулятор уровня пламени
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х14х5
Вес, г.
250

Описание товара Горелка газовая на баллон KRAFTOOL KG-1000 цельнометаллическая с пьезоподжигом, (55514)

Газовая горелка обладает возможностью выбора температурного режима, что позволяет максимально соответствовать требованиям любой работы. Идеально подходит для лужения, прогрева и многих других работ. Легкий подбор температурного режима. Быстрый нагрев. Мгновенное включение, благодаря встроенному пьезоподжигу. Работает на жидком газе -бутан. Газовая горелка предназначена для плавки и сварки пластиковых частей, нагрева малых металлических частей и плавки металла с низкой температурой плавления, ремонта ювелирных изделий, сгибания тонких стеклянных трубок, пайки медных трубок, сварки электронных и электротехнических элементов, где очень важна точность и надежность. Изделие обладает возможностью выбора температурного режима, что позволяет максимально соответствовать требованиям любой работы. Этот легкий в обращении инструмент, работающий на бутане. Универсальная горелка имеет встроенный клапан для заправки. Заправляется от баллона с бутаном для газовых зажигалок. Создает устойчивое пламя температурой до 1300 °С.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Горелка газовая на баллон KRAFTOOL KG-1000 цельнометаллическая с пьезоподжигом, (55514)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Kraftool
Мощность
1400
Комплектация
Газовая горелка - 1 шт., документация, упаковка
Регулировка мощности
да
Материал жала
металл
Максимальная температура нагрева
1450
Мощность паяльника
1400
Макс. температура жала,°C
1450
Используемый газ
бутан
Макс. температура пламени, °C
1450
Регулятор уровня пламени
Да
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Газовая горелка обладает возможностью выбора температурного режима, что позволяет максимально соответствовать требованиям любой работы. Идеально подходит для лужения, прогрева и многих других работ. Легкий подбор температурного режима. Быстрый нагрев. Мгновенное включение, благодаря встроенному пьезоподжигу. Работает на жидком газе -бутан. Газовая горелка предназначена для плавки и сварки пластиковых частей, нагрева малых металлических частей и плавки металла с низкой температурой плавления, ремонта ювелирных изделий, сгибания тонких стеклянных трубок, пайки медных трубок, сварки электронных и электротехнических элементов, где очень важна точность и надежность. Изделие обладает возможностью выбора температурного режима, что позволяет максимально соответствовать требованиям любой работы. Этот легкий в обращении инструмент, работающий на бутане. Универсальная горелка имеет встроенный клапан для заправки. Заправляется от баллона с бутаном для газовых зажигалок. Создает устойчивое пламя температурой до 1300 °С.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Горелка газовая на баллон KRAFTOOL KG-1000 цельнометаллическая с пьезоподжигом, (55514) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1600 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...