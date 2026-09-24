Горелка газовая на баллон KRAFTOOL KG-1000 цельнометаллическая с пьезоподжигом, (55514)
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Характеристики
Описание товара Горелка газовая на баллон KRAFTOOL KG-1000 цельнометаллическая с пьезоподжигом, (55514)
Газовая горелка обладает возможностью выбора температурного режима, что позволяет максимально соответствовать требованиям любой работы. Идеально подходит для лужения, прогрева и многих других работ. Легкий подбор температурного режима. Быстрый нагрев. Мгновенное включение, благодаря встроенному пьезоподжигу. Работает на жидком газе -бутан. Газовая горелка предназначена для плавки и сварки пластиковых частей, нагрева малых металлических частей и плавки металла с низкой температурой плавления, ремонта ювелирных изделий, сгибания тонких стеклянных трубок, пайки медных трубок, сварки электронных и электротехнических элементов, где очень важна точность и надежность. Изделие обладает возможностью выбора температурного режима, что позволяет максимально соответствовать требованиям любой работы. Этот легкий в обращении инструмент, работающий на бутане. Универсальная горелка имеет встроенный клапан для заправки. Заправляется от баллона с бутаном для газовых зажигалок. Создает устойчивое пламя температурой до 1300 °С.
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