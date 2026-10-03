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Станция паяльная Зубр Мастер 55332 купить с доставкой в Москве
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Станция паяльная Зубр Мастер 55332

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Станция паяльная Зубр Мастер 55332 - фото 2
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Станция паяльная Зубр Мастер 55332 - фото 4
Станция паяльная Зубр Мастер 55332 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паяльная станция
Напряжение питания
220
Комплектация
паяльная станция, паяльник, жало с конусообразным наконечником, подставка для паяльника, инструкция по эксплуатации, упаковка
Минимальная температура нагрева
100
  • Станция паяльная Зубр Мастер 55332 - фото 1
  • Станция паяльная Зубр Мастер 55332 - фото 2
  • Станция паяльная Зубр Мастер 55332 - фото 3
  • Станция паяльная Зубр Мастер 55332 - фото 4
  • Станция паяльная Зубр Мастер 55332 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 720 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 276980
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Станция паяльная Зубр Мастер 55332
1 720 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Паяльная станция
Напряжение питания
220
Комплектация
паяльная станция, паяльник, жало с конусообразным наконечником, подставка для паяльника, инструкция по эксплуатации, упаковка
Материал рукоятки
пластик
Минимальная температура нагрева
100
Тип нагревателя
керамический
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х16х10
Вес, г.
450

Описание товара Станция паяльная Зубр Мастер 55332

Паяльные станции «ЗУБР» позволяют быстро и легко выполнять паяльные работы как в профессиональной мастерской, так и в домашних условиях. Отличаются высокой скоростью нагрева, компактностью и функциональностью. Антистатическая защита обеспечивает сохранность высокочувствительных радиоэлементов, повышает безопасность работ и продлевает срок службы станции. Универсальная аналоговая станция для пайки любой сложности. Высококачественный нагревательный элемент для быстрого достижения необходимой температуры. Конусообразное жало с увеличенным сроком службы. Двухкомпонентная рукоятка. Удобная подставка для паяльника. Кнопка включения/выключения питания. Регулировка температуры. Коврик для очистки жала. Антистатическая защита.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Станция паяльная Зубр Мастер 55332




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Паяльная станция
Напряжение питания
220
Комплектация
паяльная станция, паяльник, жало с конусообразным наконечником, подставка для паяльника, инструкция по эксплуатации, упаковка
Материал рукоятки
пластик
Минимальная температура нагрева
100
Тип нагревателя
керамический
Страна производитель
Китай
Описание
Паяльные станции «ЗУБР» позволяют быстро и легко выполнять паяльные работы как в профессиональной мастерской, так и в домашних условиях. Отличаются высокой скоростью нагрева, компактностью и функциональностью. Антистатическая защита обеспечивает сохранность высокочувствительных радиоэлементов, повышает безопасность работ и продлевает срок службы станции. Универсальная аналоговая станция для пайки любой сложности. Высококачественный нагревательный элемент для быстрого достижения необходимой температуры. Конусообразное жало с увеличенным сроком службы. Двухкомпонентная рукоятка. Удобная подставка для паяльника. Кнопка включения/выключения питания. Регулировка температуры. Коврик для очистки жала. Антистатическая защита.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Станция паяльная Зубр Мастер 55332 - этот товар вы можете купить по цене 1720 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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