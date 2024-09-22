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Паяльник Зубр Мастер 55303-200 купить с доставкой в Москве
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Паяльник Зубр Мастер 55303-200

2 Отзывы
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Паяльник Зубр Мастер 55303-200 - фото 1
Паяльник Зубр Мастер 55303-200 - фото 2
Паяльник Зубр Мастер 55303-200 - фото 3
Паяльник Зубр Мастер 55303-200 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паяльники
Мощность
200
Напряжение питания
220
Комплектация
паяльник
Регулировка мощности
нет
  • Паяльник Зубр Мастер 55303-200 - фото 1
  • Паяльник Зубр Мастер 55303-200 - фото 2
  • Паяльник Зубр Мастер 55303-200 - фото 3
  • Паяльник Зубр Мастер 55303-200 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 800 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 276901
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Паяльник Зубр Мастер 55303-200
1 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Паяльники
Мощность
200
Напряжение питания
220
Комплектация
паяльник
Регулировка мощности
нет
Материал рукоятки
дерево
Материал жала
медь
Тип нагревателя
керамический
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х7х4
Вес, г.
840

Описание товара Паяльник Зубр Мастер 55303-200

Паяльник с деревянной рукояткой и долговечным жалом, 200Вт, клин Зубр МАСТЕР 55303-200 имеет высокое качество исполнения, обладает высокой надежностью и продолжительным рабочим ресурсом. Предназначен для лужения и пайки металлических деталей больших размеров. Подходит для использования в промышленной области.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Паяльник Зубр Мастер 55303-200

Источник: Яндекс Маркет
22.09.2024
Yakov K.

Достоинства:


Комментарий:
Товар оправдывает, отец в восторге
Источник: Яндекс Маркет
06.07.2024
Алексей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Долго греется а так супер потом



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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Паяльники
Мощность
200
Напряжение питания
220
Комплектация
паяльник
Регулировка мощности
нет
Материал рукоятки
дерево
Материал жала
медь
Тип нагревателя
керамический
Страна производитель
Китай
Описание
Паяльник с деревянной рукояткой и долговечным жалом, 200Вт, клин Зубр МАСТЕР 55303-200 имеет высокое качество исполнения, обладает высокой надежностью и продолжительным рабочим ресурсом. Предназначен для лужения и пайки металлических деталей больших размеров. Подходит для использования в промышленной области.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
22.09.2024
Yakov K.

Достоинства:


Комментарий:
Товар оправдывает, отец в восторге
Источник: Яндекс Маркет
06.07.2024
Алексей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Долго греется а так супер потом


Паяльник Зубр Мастер 55303-200 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1800 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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