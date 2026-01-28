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Горелка газовая KRAFTOOL KL-700 с пьезоподжигом, увеличенная мощность, на баллон (55516) купить с доставкой в Москве
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Горелка газовая KRAFTOOL KL-700 с пьезоподжигом, увеличенная мощность, на баллон (55516)

2 Отзывы
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Горелка газовая KRAFTOOL KL-700 с пьезоподжигом, увеличенная мощность, на баллон (55516)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность
2000
Комплектация
Газовая горелка - 1 шт.
Регулировка мощности
да
Максимальная температура нагрева
1200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 940 руб. 
Начислим 32 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 710528
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Горелка газовая KRAFTOOL KL-700 с пьезоподжигом, увеличенная мощность, на баллон (55516)
1 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Мощность
2000
Комплектация
Газовая горелка - 1 шт.
Регулировка мощности
да
Максимальная температура нагрева
1200
Мощность паяльника
2000
Макс. температура жала,°C
1200
Макс. температура пламени, °C
1200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х22х6
Вес, г.
260

Описание товара Горелка газовая KRAFTOOL KL-700 с пьезоподжигом, увеличенная мощность, на баллон (55516)

Паяльник Kraftool — это высокоэффективный инструмент, идеально подходящий для выполнения широкого спектра работ благодаря своей надежности и удобству в использовании. Эта модель оснащена функцией регулировки мощности, что позволяет точно настроить интенсивность работы в зависимости от специфики выполняемых задач. С мощностью 2000 Вт паяльник Kraftool обеспечивает быстрое и качественное выполнение пайки, что делает его незаменимым в профессиональной деятельности. Максимальная температура жала и пламени достигает 1200 °C, что позволяет использовать его для работы с различными материалами и в различных условиях. Этот паяльник идеально подходит как для профессионалов, так и для любителей, требующих надежный и мощный инструмент для выполнения сложных проектов. Надежность и высокие эксплуатационные характеристики продукции Kraftool помогут вам добиться невероятных результатов!



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Отзывы о товаре Горелка газовая KRAFTOOL KL-700 с пьезоподжигом, увеличенная мощность, на баллон (55516)

Источник: Яндекс Маркет
28.01.2026
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
опробовал в НГ. на улице, при -25 делали шашлы, робит на ура. длинный носик, это очень хорошо, качественный пластик, тоже плюс, поджыг с первого раза... т.е. дороже дешманских, но качественней на порядок, не жалею, что взял.
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2025
I

Достоинства:


Комментарий:
Среднее качество. Регулировка давления газа не стабильна. При переворачивание горелки давление само собой увеличивается.



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Характеристики
Бренд
Kraftool
Мощность
2000
Комплектация
Газовая горелка - 1 шт.
Регулировка мощности
да
Максимальная температура нагрева
1200
Мощность паяльника
2000
Макс. температура жала,°C
1200
Макс. температура пламени, °C
1200
Страна производитель
Китай
Описание
Паяльник Kraftool — это высокоэффективный инструмент, идеально подходящий для выполнения широкого спектра работ благодаря своей надежности и удобству в использовании. Эта модель оснащена функцией регулировки мощности, что позволяет точно настроить интенсивность работы в зависимости от специфики выполняемых задач. С мощностью 2000 Вт паяльник Kraftool обеспечивает быстрое и качественное выполнение пайки, что делает его незаменимым в профессиональной деятельности. Максимальная температура жала и пламени достигает 1200 °C, что позволяет использовать его для работы с различными материалами и в различных условиях. Этот паяльник идеально подходит как для профессионалов, так и для любителей, требующих надежный и мощный инструмент для выполнения сложных проектов. Надежность и высокие эксплуатационные характеристики продукции Kraftool помогут вам добиться невероятных результатов!


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2026
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
опробовал в НГ. на улице, при -25 делали шашлы, робит на ура. длинный носик, это очень хорошо, качественный пластик, тоже плюс, поджыг с первого раза... т.е. дороже дешманских, но качественней на порядок, не жалею, что взял.
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2025
I

Достоинства:


Комментарий:
Среднее качество. Регулировка давления газа не стабильна. При переворачивание горелки давление само собой увеличивается.


Горелка газовая KRAFTOOL KL-700 с пьезоподжигом, увеличенная мощность, на баллон (55516) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1940 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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