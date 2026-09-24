Горелка газовая KRAFTOOL BT-25, 1100°С, автономная с пьезоподжигом (55507)
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Характеристики
Описание товара Горелка газовая KRAFTOOL BT-25, 1100°С, автономная с пьезоподжигом (55507)
Паяльник Kraftool – это надежное газовое оборудование, идеально подходящее для проведения разнообразных ремонтных и монтажных работ. Благодаря максимальной температуре жала и пламени, достигающей 1100 °C, паяльник обеспечивает высокоэффективное соединение металлических элементов. Это устройство весит всего 0.23 кг, что делает его особенно удобным для использования в труднодоступных местах и во время продолжительных операций, снижая утомляемость пользователя. Паяльник Kraftool не имеет функции регулировки мощности, однако его универсальность и простота в использовании остаются на высоте. Тип используемого топлива – газ, что обеспечивает мобильность и автономность прибора, позволяя применять его в условиях отсутствия электричества. Основываясь на конструкции в виде газовой горелки, данное оборудование предназначено для профессионального и бытового использования. Обратите внимание, что в комплекте нет газового баллона, поэтому его приобретение необходимо осуществить отдельно. Паяльник Kraftool станет незаменимым помощником для каждого, кто ценит качество и надежность в инструменте.
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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