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Горелка газовая KRAFTOOL BT-25, 1100°С, автономная с пьезоподжигом (55507) купить с доставкой в Москве
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Горелка газовая KRAFTOOL BT-25, 1100°С, автономная с пьезоподжигом (55507)

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Горелка газовая KRAFTOOL BT-25, 1100°С, автономная с пьезоподжигом (55507)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Регулировка мощности
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 770 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 710525
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
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Горелка газовая KRAFTOOL BT-25, 1100°С, автономная с пьезоподжигом (55507)
1 770 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Регулировка мощности
нет
Макс. температура жала,°C
1100
Макс. температура пламени, °C
1100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х4
Вес, кг.
1.5

Описание товара Горелка газовая KRAFTOOL BT-25, 1100°С, автономная с пьезоподжигом (55507)

Паяльник Kraftool – это надежное газовое оборудование, идеально подходящее для проведения разнообразных ремонтных и монтажных работ. Благодаря максимальной температуре жала и пламени, достигающей 1100 °C, паяльник обеспечивает высокоэффективное соединение металлических элементов. Это устройство весит всего 0.23 кг, что делает его особенно удобным для использования в труднодоступных местах и во время продолжительных операций, снижая утомляемость пользователя. Паяльник Kraftool не имеет функции регулировки мощности, однако его универсальность и простота в использовании остаются на высоте. Тип используемого топлива – газ, что обеспечивает мобильность и автономность прибора, позволяя применять его в условиях отсутствия электричества. Основываясь на конструкции в виде газовой горелки, данное оборудование предназначено для профессионального и бытового использования. Обратите внимание, что в комплекте нет газового баллона, поэтому его приобретение необходимо осуществить отдельно. Паяльник Kraftool станет незаменимым помощником для каждого, кто ценит качество и надежность в инструменте.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Горелка газовая KRAFTOOL BT-25, 1100°С, автономная с пьезоподжигом (55507)




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Регулировка мощности
нет
Макс. температура жала,°C
1100
Макс. температура пламени, °C
1100
Страна производитель
Китай
Описание
Паяльник Kraftool – это надежное газовое оборудование, идеально подходящее для проведения разнообразных ремонтных и монтажных работ. Благодаря максимальной температуре жала и пламени, достигающей 1100 °C, паяльник обеспечивает высокоэффективное соединение металлических элементов. Это устройство весит всего 0.23 кг, что делает его особенно удобным для использования в труднодоступных местах и во время продолжительных операций, снижая утомляемость пользователя. Паяльник Kraftool не имеет функции регулировки мощности, однако его универсальность и простота в использовании остаются на высоте. Тип используемого топлива – газ, что обеспечивает мобильность и автономность прибора, позволяя применять его в условиях отсутствия электричества. Основываясь на конструкции в виде газовой горелки, данное оборудование предназначено для профессионального и бытового использования. Обратите внимание, что в комплекте нет газового баллона, поэтому его приобретение необходимо осуществить отдельно. Паяльник Kraftool станет незаменимым помощником для каждого, кто ценит качество и надежность в инструменте.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Горелка газовая KRAFTOOL BT-25, 1100°С, автономная с пьезоподжигом (55507) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1770 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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