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Мини-паяльная станция в сумке-чехле ЗУБР ПСМ-60, 11-в-1, 220 - 480°C, 60 Вт, (55337) купить с доставкой в Москве
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Мини-паяльная станция в сумке-чехле ЗУБР ПСМ-60, 11-в-1, 220 - 480°C, 60 Вт, (55337)

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Мини-паяльная станция в сумке-чехле ЗУБР ПСМ-60, 11-в-1, 220 - 480°C, 60 Вт, (55337) - фото 1
Мини-паяльная станция в сумке-чехле ЗУБР ПСМ-60, 11-в-1, 220 - 480°C, 60 Вт, (55337) - фото 2
Мини-паяльная станция в сумке-чехле ЗУБР ПСМ-60, 11-в-1, 220 - 480°C, 60 Вт, (55337) - фото 3
Мини-паяльная станция в сумке-чехле ЗУБР ПСМ-60, 11-в-1, 220 - 480°C, 60 Вт, (55337) - фото 4
Мини-паяльная станция в сумке-чехле ЗУБР ПСМ-60, 11-в-1, 220 - 480°C, 60 Вт, (55337) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паяльная станция
Мощность
60
Напряжение питания
220
Питание
от сети
Комплектация
Мини паяльная станция - 1 шт, Сменные жала - 5 шт, Вакуумный оловоотсос - 1 шт., Пинцет - 1 шт, Подставка - 1 шт, Припой - 1 шт, Сумка-чехол - 1 шт, Руководство по эксплуатации - 1 экз.
Минимальная температура нагрева
240
Максимальная температура нагрева
480
  • Мини-паяльная станция в сумке-чехле ЗУБР ПСМ-60, 11-в-1, 220 - 480°C, 60 Вт, (55337) - фото 1
  • Мини-паяльная станция в сумке-чехле ЗУБР ПСМ-60, 11-в-1, 220 - 480°C, 60 Вт, (55337) - фото 2
  • Мини-паяльная станция в сумке-чехле ЗУБР ПСМ-60, 11-в-1, 220 - 480°C, 60 Вт, (55337) - фото 3
  • Мини-паяльная станция в сумке-чехле ЗУБР ПСМ-60, 11-в-1, 220 - 480°C, 60 Вт, (55337) - фото 4
  • Мини-паяльная станция в сумке-чехле ЗУБР ПСМ-60, 11-в-1, 220 - 480°C, 60 Вт, (55337) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 950 руб. 
Начислим 32 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721348
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мини-паяльная станция в сумке-чехле ЗУБР ПСМ-60, 11-в-1, 220 - 480°C, 60 Вт, (55337)
1 950 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Паяльная станция
Мощность
60
Напряжение питания
220
Питание
от сети
Комплектация
Мини паяльная станция - 1 шт, Сменные жала - 5 шт, Вакуумный оловоотсос - 1 шт., Пинцет - 1 шт, Подставка - 1 шт, Припой - 1 шт, Сумка-чехол - 1 шт, Руководство по эксплуатации - 1 экз.
Минимальная температура нагрева
240
Максимальная температура нагрева
480
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х13х5
Вес, г.
400

Описание товара Мини-паяльная станция в сумке-чехле ЗУБР ПСМ-60, 11-в-1, 220 - 480°C, 60 Вт, (55337)

Паяльная станция ЗУБР ПСМ-60 применяется для работ, требующих бережную пайку при определенной температуре. Станция особенно удобна при пайке электронных плат и других мелких деталей, поскольку поддерживает заданную температуру и не нуждается в отключении от электросети во время работы. Выключатель обеспечивает удобство эксплуатации паяльной станции. Подставка, поставляемая в комплекте, удобна при выполнении паяльных работ и обеспечивает безопасность.



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Отзывы о товаре Мини-паяльная станция в сумке-чехле ЗУБР ПСМ-60, 11-в-1, 220 - 480°C, 60 Вт, (55337)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Паяльная станция
Мощность
60
Напряжение питания
220
Питание
от сети
Комплектация
Мини паяльная станция - 1 шт, Сменные жала - 5 шт, Вакуумный оловоотсос - 1 шт., Пинцет - 1 шт, Подставка - 1 шт, Припой - 1 шт, Сумка-чехол - 1 шт, Руководство по эксплуатации - 1 экз.
Минимальная температура нагрева
240
Максимальная температура нагрева
480
Страна производитель
Китай
Описание
Паяльная станция ЗУБР ПСМ-60 применяется для работ, требующих бережную пайку при определенной температуре. Станция особенно удобна при пайке электронных плат и других мелких деталей, поскольку поддерживает заданную температуру и не нуждается в отключении от электросети во время работы. Выключатель обеспечивает удобство эксплуатации паяльной станции. Подставка, поставляемая в комплекте, удобна при выполнении паяльных работ и обеспечивает безопасность.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мини-паяльная станция в сумке-чехле ЗУБР ПСМ-60, 11-в-1, 220 - 480°C, 60 Вт, (55337) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1950 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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