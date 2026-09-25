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Импульсный паяльник ЗУБР 55412-H4_z01, 150 Вт, в наборе: нагрев 6 сек, канифоль, припый, 2 сменных ж купить с доставкой в Москве
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Импульсный паяльник ЗУБР 55412-H4_z01, 150 Вт, в наборе: нагрев 6 сек, канифоль, припый, 2 сменных ж

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Импульсный паяльник ЗУБР 55412-H4_z01, 150 Вт, в наборе: нагрев 6 сек, канифоль, припый, 2 сменных ж - фото 1
Импульсный паяльник ЗУБР 55412-H4_z01, 150 Вт, в наборе: нагрев 6 сек, канифоль, припый, 2 сменных ж - фото 2
Импульсный паяльник ЗУБР 55412-H4_z01, 150 Вт, в наборе: нагрев 6 сек, канифоль, припый, 2 сменных ж - фото 3
Импульсный паяльник ЗУБР 55412-H4_z01, 150 Вт, в наборе: нагрев 6 сек, канифоль, припый, 2 сменных ж - фото 4
Импульсный паяльник ЗУБР 55412-H4_z01, 150 Вт, в наборе: нагрев 6 сек, канифоль, припый, 2 сменных ж - фото 5
Импульсный паяльник ЗУБР 55412-H4_z01, 150 Вт, в наборе: нагрев 6 сек, канифоль, припый, 2 сменных ж - фото 6
Импульсный паяльник ЗУБР 55412-H4_z01, 150 Вт, в наборе: нагрев 6 сек, канифоль, припый, 2 сменных ж - фото 7
Импульсный паяльник ЗУБР 55412-H4_z01, 150 Вт, в наборе: нагрев 6 сек, канифоль, припый, 2 сменных ж - фото 8
Импульсный паяльник ЗУБР 55412-H4_z01, 150 Вт, в наборе: нагрев 6 сек, канифоль, припый, 2 сменных ж - фото 9
Импульсный паяльник ЗУБР 55412-H4_z01, 150 Вт, в наборе: нагрев 6 сек, канифоль, припый, 2 сменных ж - фото 10
Импульсный паяльник ЗУБР 55412-H4_z01, 150 Вт, в наборе: нагрев 6 сек, канифоль, припый, 2 сменных ж - фото 11
Импульсный паяльник ЗУБР 55412-H4_z01, 150 Вт, в наборе: нагрев 6 сек, канифоль, припый, 2 сменных ж - фото 12
Импульсный паяльник ЗУБР 55412-H4_z01, 150 Вт, в наборе: нагрев 6 сек, канифоль, припый, 2 сменных ж - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность
150
Напряжение питания
220
Комплектация
Паяльник, сменные жала - 2шт., Припой, 10 гр., Канифоль, 25гр., кейс
Максимальная температура нагрева
450
  • Импульсный паяльник ЗУБР 55412-H4_z01, 150 Вт, в наборе: нагрев 6 сек, канифоль, припый, 2 сменных ж - фото 1
  • Импульсный паяльник ЗУБР 55412-H4_z01, 150 Вт, в наборе: нагрев 6 сек, канифоль, припый, 2 сменных ж - фото 2
  • Импульсный паяльник ЗУБР 55412-H4_z01, 150 Вт, в наборе: нагрев 6 сек, канифоль, припый, 2 сменных ж - фото 3
  • Импульсный паяльник ЗУБР 55412-H4_z01, 150 Вт, в наборе: нагрев 6 сек, канифоль, припый, 2 сменных ж - фото 4
  • Импульсный паяльник ЗУБР 55412-H4_z01, 150 Вт, в наборе: нагрев 6 сек, канифоль, припый, 2 сменных ж - фото 5
  • Импульсный паяльник ЗУБР 55412-H4_z01, 150 Вт, в наборе: нагрев 6 сек, канифоль, припый, 2 сменных ж - фото 6
  • Импульсный паяльник ЗУБР 55412-H4_z01, 150 Вт, в наборе: нагрев 6 сек, канифоль, припый, 2 сменных ж - фото 7
  • Импульсный паяльник ЗУБР 55412-H4_z01, 150 Вт, в наборе: нагрев 6 сек, канифоль, припый, 2 сменных ж - фото 8
  • Импульсный паяльник ЗУБР 55412-H4_z01, 150 Вт, в наборе: нагрев 6 сек, канифоль, припый, 2 сменных ж - фото 9
  • Импульсный паяльник ЗУБР 55412-H4_z01, 150 Вт, в наборе: нагрев 6 сек, канифоль, припый, 2 сменных ж - фото 10
  • Импульсный паяльник ЗУБР 55412-H4_z01, 150 Вт, в наборе: нагрев 6 сек, канифоль, припый, 2 сменных ж - фото 11
  • Импульсный паяльник ЗУБР 55412-H4_z01, 150 Вт, в наборе: нагрев 6 сек, канифоль, припый, 2 сменных ж - фото 12
  • Импульсный паяльник ЗУБР 55412-H4_z01, 150 Вт, в наборе: нагрев 6 сек, канифоль, припый, 2 сменных ж - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 960 руб. 
Начислим 32 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741901
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Импульсный паяльник ЗУБР 55412-H4_z01, 150 Вт, в наборе: нагрев 6 сек, канифоль, припый, 2 сменных ж
1 960 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Мощность
150
Напряжение питания
220
Комплектация
Паяльник, сменные жала - 2шт., Припой, 10 гр., Канифоль, 25гр., кейс
Материал рукоятки
пластик
Материал жала
никель
Максимальная температура нагрева
450
Тип нагревателя
нихромовый
Мощность паяльника
150
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
25х20х7
Вес, кг.
1.12

Описание товара Импульсный паяльник ЗУБР 55412-H4_z01, 150 Вт, в наборе: нагрев 6 сек, канифоль, припый, 2 сменных ж

Импульсный паяльник Зубр Профессионал 150Вт 55412-H4_z01 разработан в соответствии с высокими требованиями и обеспечивает качественную работу на протяжении всего срока службы. Использование современных материалов и передовых технологий обеспечивает долговечность оборудования, удобство в работе и гарантированно высокий результат.



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Отзывы о товаре Импульсный паяльник ЗУБР 55412-H4_z01, 150 Вт, в наборе: нагрев 6 сек, канифоль, припый, 2 сменных ж




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Мощность
150
Напряжение питания
220
Комплектация
Паяльник, сменные жала - 2шт., Припой, 10 гр., Канифоль, 25гр., кейс
Материал рукоятки
пластик
Материал жала
никель
Максимальная температура нагрева
450
Тип нагревателя
нихромовый
Мощность паяльника
150
Страна производитель
Россия
Описание
Импульсный паяльник Зубр Профессионал 150Вт 55412-H4_z01 разработан в соответствии с высокими требованиями и обеспечивает качественную работу на протяжении всего срока службы. Использование современных материалов и передовых технологий обеспечивает долговечность оборудования, удобство в работе и гарантированно высокий результат.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Импульсный паяльник ЗУБР 55412-H4_z01, 150 Вт, в наборе: нагрев 6 сек, канифоль, припый, 2 сменных ж - данный товар вы можете купить по цене 1960 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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