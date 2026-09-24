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Горелка газовая KRAFTOOL BT-33, 1500°С, автономная с пьезоподжигом (55508) купить с доставкой в Москве
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Горелка газовая KRAFTOOL BT-33, 1500°С, автономная с пьезоподжигом (55508)

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Горелка газовая KRAFTOOL BT-33, 1500°С, автономная с пьезоподжигом (55508)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Регулировка мощности
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 690 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 710526
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Горелка газовая KRAFTOOL BT-33, 1500°С, автономная с пьезоподжигом (55508)
1 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Регулировка мощности
да
Макс. температура жала,°C
1500
Макс. температура пламени, °C
1500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х14х7
Вес, г.
370

Описание товара Горелка газовая KRAFTOOL BT-33, 1500°С, автономная с пьезоподжигом (55508)

Паяльник Kraftool представляет собой высокоэффективную газовую горелку, предназначенную для выполнения различных видов работ, требующих высокой температуры. Этот инструмент оснащен удобной функцией регулировки мощности, что позволяет точно настраивать интенсивность пламени в зависимости от требований конкретной задачи. Максимальная температура жала и пламени достигает впечатляющих 1500 °C, что делает его идеальным выбором для пайки, плавки и других работ, требующих высоких температур. Тип поджига — пьезоподжиг, обеспечивает быстрый и надежный запуск без использования спичек или зажигалки. Оборудование работает на газовом топливе, что обеспечивает его мобильность и независимость от источников электроэнергии. Обратите внимание, что баллон с газом не входит в комплект, поэтому его необходимо приобретать отдельно. Газовая горелка Kraftool — это надежное и универсальное решение для профессионалов, которым необходим качественный инструмент для проведения точных и высокотемпературных работ.



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Отзывы о товаре Горелка газовая KRAFTOOL BT-33, 1500°С, автономная с пьезоподжигом (55508)




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Регулировка мощности
да
Макс. температура жала,°C
1500
Макс. температура пламени, °C
1500
Страна производитель
Китай
Описание
Паяльник Kraftool представляет собой высокоэффективную газовую горелку, предназначенную для выполнения различных видов работ, требующих высокой температуры. Этот инструмент оснащен удобной функцией регулировки мощности, что позволяет точно настраивать интенсивность пламени в зависимости от требований конкретной задачи. Максимальная температура жала и пламени достигает впечатляющих 1500 °C, что делает его идеальным выбором для пайки, плавки и других работ, требующих высоких температур. Тип поджига — пьезоподжиг, обеспечивает быстрый и надежный запуск без использования спичек или зажигалки. Оборудование работает на газовом топливе, что обеспечивает его мобильность и независимость от источников электроэнергии. Обратите внимание, что баллон с газом не входит в комплект, поэтому его необходимо приобретать отдельно. Газовая горелка Kraftool — это надежное и универсальное решение для профессионалов, которым необходим качественный инструмент для проведения точных и высокотемпературных работ.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Горелка газовая KRAFTOOL BT-33, 1500°С, автономная с пьезоподжигом (55508) - данный товар вы можете купить по цене 1690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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