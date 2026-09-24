Горелка газовая ЗУБР АГ-17, 1300°C, автономная с пьезоподжигом, Профессионал (55518)
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Характеристики
Описание товара Горелка газовая ЗУБР АГ-17, 1300°C, автономная с пьезоподжигом, Профессионал (55518)
Паяльник Зубр представляет собой надежное и удобное в использовании устройство, предназначенное для профессиональных и бытовых целей. Одной из ключевых характеристик этого паяльника является возможность регулировки мощности, что позволяет точно настроить устройство под конкретные задачи, обеспечивая эффективную работу с различными материалами. Рукоятка паяльника изготовлена из пластика, который обладает высокой устойчивостью к нагреванию и эргономичной формой для комфортного захвата. Это обеспечивает безопасность и удобство при длительной работе. Максимальная температура жала и пламени паяльника Зубр достигает впечатляющих 1300 °C. Такая высокая температура делает его отличным выбором для выполнения требующих точности и нагрева задач, таких как пайка, резка и нагрев различных материалов. Паяльник Зубр — это сочетание высоких технологий и продуманного дизайна, что делает его отличным инструментом как для профессиональных мастеров, так и для любителей.
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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