Электропаяльник с деревянной рукояткой STAYER MAXTerm, 150 Вт, клин 55311-150
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Паяльники
Мощность
150
Напряжение питания
220
Комплектация
паяльник, упаковка
Регулировка мощности
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 580 руб.
В наличии
Код товара: 348221
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1 580 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Паяльники
Мощность
150
Напряжение питания
220
Комплектация
паяльник, упаковка
Регулировка мощности
нет
Материал рукоятки
дерево
Материал жала
медь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х18х4
Вес, г.
970
Описание товара Электропаяльник с деревянной рукояткой STAYER MAXTerm, 150 Вт, клин 55311-150
Паяльное оборудование изготовлено из высококачественных современных материалов. Профессиональный подход и учёт всех тенденций развития рынка обеспечивают высокую надёжность и длительный срок службы оборудования. Компактный паяльник оснащён медным жалом со специальным покрытием, обеспечивающим качественную пайку, имеет лёгкую деревянную эргономичную рукоятку.
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Бренд
Тип товара
Паяльники
Мощность
150
Напряжение питания
220
Комплектация
паяльник, упаковка
Регулировка мощности
нет
Материал рукоятки
дерево
Материал жала
медь
Страна производитель
Китай
Паяльное оборудование изготовлено из высококачественных современных материалов. Профессиональный подход и учёт всех тенденций развития рынка обеспечивают высокую надёжность и длительный срок службы оборудования. Компактный паяльник оснащён медным жалом со специальным покрытием, обеспечивающим качественную пайку, имеет лёгкую деревянную эргономичную рукоятку.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Электропаяльник с деревянной рукояткой STAYER MAXTerm, 150 Вт, клин 55311-150 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1580 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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