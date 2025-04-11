Паяльник газовый Kraftool 55504-H3
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Характеристики
Тип товара
Паяльники
Комплектация
паяльник, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 380 руб.
В наличии
Код товара: 348474
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1 380 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Паяльники
Комплектация
паяльник, упаковка
Используемый газ
пропан-бутан
Регулятор уровня пламени
Да
Расход топлива, г/ч
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х9х3
Вес, г.
93
Описание товара Паяльник газовый Kraftool 55504-H3
Газовый паяльник , 3в1, регулировка пламени KRAFTOOL 1300С 55504-H3 представляет собой профессиональный инструмент для точных работ с мелкими деталями. Выбор температурного режима позволяет настроить оптимальные параметры для конкретного вида работ. Прочный алюминиевый корпус обеспечивает длительный срок службы.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Паяльники
Комплектация
паяльник, упаковка
Используемый газ
пропан-бутан
Регулятор уровня пламени
Да
Расход топлива, г/ч
15
Страна производитель
Китай
Газовый паяльник , 3в1, регулировка пламени KRAFTOOL 1300С 55504-H3 представляет собой профессиональный инструмент для точных работ с мелкими деталями. Выбор температурного режима позволяет настроить оптимальные параметры для конкретного вида работ. Прочный алюминиевый корпус обеспечивает длительный срок службы.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Достоинства:
Комментарий:
быстро приходит в рабочий режим
Достоинства:
Комментарий:
Отличный паяльник. Греет как проводной, но только им можно пользоваться где угодно без привязки к розетке. Единственное\'НО\', им нельзя пользоваться в зрывоопасных местах, т.к. для нагрева используется пламя
Достоинства:
Комментарий:
заказывала для мужа он доволен
Достоинства:
Комментарий:
Отличный паяльник. Очень понравился в работе.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший паяльник. Правда использовать на улице его не получится. Греется не форсункой а пламенем на подьеме. Для гаражных дел самое то. Приходит не заправленный. Жала из нормального материала, лудятся отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает, хотя и не сразу, пришлось колдовать, плохо что приходится зажигалкой розжигать
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный паяльник. Только надо предупреждать, что он без пьезоподжига.
Достоинства:
Комментарий:
Пока не проверял, на вид хороший
Достоинства:
Комментарий:
Был был отличной вещью если бы был пьезо поджиг, возвращать не стал очень нужен был в этот момент в полевых условиях, но найти зажигалку было крайне сложно когда все некурящие) может нужно было купить электронный?...
Достоинства:
Комментарий:
Покупал по отзывам еще не распаковал уверен что все нормально
Достоинства:
Комментарий:
Работает неплохо, но инструкция слабовата.
Достоинства:
Комментарий:
Паяльник протестировал. Компактный, лёгкий и самое главное мобильный - нет привязки к эл. сети. Достаточно мощный, по крайней мере, для пайки проводов небольшого сечения, эл. схем и их компонентов. Режим фена (для мелких термоусадок - отлично). Удобное управление мощностью. Отсутствие пьезоподжига на этой модели не критично. А вот при заправке стандартным газовым баллончиком для зажигалок с универсальным наконечником есть проблема - травит газ. Нужно подобрать переходник либо поставить резиновую шайбу в гнездо зарядки. Разные наконечники, только припой держат на себе слабо. Пришлось заказать медные d 6mm. и нарезать на них резьбу. По этим причинам ставлю только 4 звезды. В целом покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Работает. За свои деньги очень достойно.
Паяльник газовый Kraftool 55504-H3 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1380 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Паяльник газовый Kraftool 55504-H3
Достоинства:
Комментарий:
быстро приходит в рабочий режим
Достоинства:
Комментарий:
Отличный паяльник. Греет как проводной, но только им можно пользоваться где угодно без привязки к розетке. Единственное\'НО\', им нельзя пользоваться в зрывоопасных местах, т.к. для нагрева используется пламя
Достоинства:
Комментарий:
заказывала для мужа он доволен
Достоинства:
Комментарий:
Отличный паяльник. Очень понравился в работе.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший паяльник. Правда использовать на улице его не получится. Греется не форсункой а пламенем на подьеме. Для гаражных дел самое то. Приходит не заправленный. Жала из нормального материала, лудятся отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает, хотя и не сразу, пришлось колдовать, плохо что приходится зажигалкой розжигать
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный паяльник. Только надо предупреждать, что он без пьезоподжига.
Достоинства:
Комментарий:
Пока не проверял, на вид хороший
Достоинства:
Комментарий:
Был был отличной вещью если бы был пьезо поджиг, возвращать не стал очень нужен был в этот момент в полевых условиях, но найти зажигалку было крайне сложно когда все некурящие) может нужно было купить электронный?...
Достоинства:
Комментарий:
Покупал по отзывам еще не распаковал уверен что все нормально
Достоинства:
Комментарий:
Работает неплохо, но инструкция слабовата.
Достоинства:
Комментарий:
Паяльник протестировал. Компактный, лёгкий и самое главное мобильный - нет привязки к эл. сети. Достаточно мощный, по крайней мере, для пайки проводов небольшого сечения, эл. схем и их компонентов. Режим фена (для мелких термоусадок - отлично). Удобное управление мощностью. Отсутствие пьезоподжига на этой модели не критично. А вот при заправке стандартным газовым баллончиком для зажигалок с универсальным наконечником есть проблема - травит газ. Нужно подобрать переходник либо поставить резиновую шайбу в гнездо зарядки. Разные наконечники, только припой держат на себе слабо. Пришлось заказать медные d 6mm. и нарезать на них резьбу. По этим причинам ставлю только 4 звезды. В целом покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Работает. За свои деньги очень достойно.