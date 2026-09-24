Горелка газовая STAYER ProTerm 35, 1300°С, автономная с пьезоподжигом, Professional (55522)
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Характеристики
Описание товара Горелка газовая STAYER ProTerm 35, 1300°С, автономная с пьезоподжигом, Professional (55522)
Паяльник Stayer представляет собой высококачественный инструмент, идеально подходящий как для профессионалов, так и для любителей, занимающихся пайкой и ремонтом. Одной из ключевых характеристик данного паяльника является возможность регулировки мощности, что позволяет пользователю настроить оптимальные параметры для выполнения различных задач. Максимальная температура жала и пламени достигает впечатляющих 1300 °C, что обеспечивает быстрое и надежное нагревание даже в самых тяжелых условиях работы. Это делает паяльник Stayer незаменимым помощником при работе с различными металлами и материалами. Рукоятка паяльника выполнена из прорезиненного материала, что обеспечивает надежный и комфортный хват даже при длительном использовании. Это снижает утомляемость и уменьшает риск случайного выскальзывания инструмента из рук. Встроенный регулятор уровня пламени позволяет точно настраивать интенсивность пламени для более точной и безопасной работы. Это особенно полезно при выполнении деликатных операций, требующих максимальной точности. Паяльник Stayer — это надежное и функциональное решение для самых разнообразных задач, связанный с пайкой и термообработкой.
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