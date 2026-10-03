Станция паяльная Rexant ZD-927 12-0159
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Характеристики
Описание товара Станция паяльная Rexant ZD-927 12-0159
Паяльная станция Rexant ZD-927 12-0159 укомплектована компактным низковольтным паяльником мощностью 8 Вт, который подходит для наиболее точных работ с миниатюрными радиокомпонентами. Паяльник снабжен керамическим нагревательным элементом и рассчитан на рабочую температуру от 100°C до 450°C. На передней панели прибора находится поворотный аналоговый переключатель, позволяющий выбрать наиболее оптимальную для пайки температуру нагрева Паяльник подключается к паяльной станции Rexant ZD-927 12-0159 при помощи отсоединяемого кабеля. На корпусе настольного прибора имеется стальной держатель, в котором можно безопасно расположить разогретый инструмент. В стандартную комплектацию входит одно острое и тонкое жало для паяльника, имеющее коническую форму. Паяльная станция, подходящая для любительского или профессионального применения, весит 750 граммов и получает питание от розетки сети 220 В.
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