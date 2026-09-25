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Набор для паяльных работ Stayer PROTerm 55314-60-H8, 60 Вт, 2к рукоят, конус, подставка+припой+сменн купить с доставкой в Москве
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Набор для паяльных работ Stayer PROTerm 55314-60-H8, 60 Вт, 2к рукоят, конус, подставка+припой+сменн

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Набор для паяльных работ Stayer PROTerm 55314-60-H8, 60 Вт, 2к рукоят, конус, подставка+припой+сменн - фото 1
Набор для паяльных работ Stayer PROTerm 55314-60-H8, 60 Вт, 2к рукоят, конус, подставка+припой+сменн - фото 2
Набор для паяльных работ Stayer PROTerm 55314-60-H8, 60 Вт, 2к рукоят, конус, подставка+припой+сменн - фото 3
Набор для паяльных работ Stayer PROTerm 55314-60-H8, 60 Вт, 2к рукоят, конус, подставка+припой+сменн - фото 4
Набор для паяльных работ Stayer PROTerm 55314-60-H8, 60 Вт, 2к рукоят, конус, подставка+припой+сменн - фото 5
Набор для паяльных работ Stayer PROTerm 55314-60-H8, 60 Вт, 2к рукоят, конус, подставка+припой+сменн - фото 6
Набор для паяльных работ Stayer PROTerm 55314-60-H8, 60 Вт, 2к рукоят, конус, подставка+припой+сменн - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность
60
Напряжение питания
220
Комплектация
Подставка, припой, сменное жало, канифоль, оловоотсос+насадка, кусачки
  • Набор для паяльных работ Stayer PROTerm 55314-60-H8, 60 Вт, 2к рукоят, конус, подставка+припой+сменн - фото 1
  • Набор для паяльных работ Stayer PROTerm 55314-60-H8, 60 Вт, 2к рукоят, конус, подставка+припой+сменн - фото 2
  • Набор для паяльных работ Stayer PROTerm 55314-60-H8, 60 Вт, 2к рукоят, конус, подставка+припой+сменн - фото 3
  • Набор для паяльных работ Stayer PROTerm 55314-60-H8, 60 Вт, 2к рукоят, конус, подставка+припой+сменн - фото 4
  • Набор для паяльных работ Stayer PROTerm 55314-60-H8, 60 Вт, 2к рукоят, конус, подставка+припой+сменн - фото 5
  • Набор для паяльных работ Stayer PROTerm 55314-60-H8, 60 Вт, 2к рукоят, конус, подставка+припой+сменн - фото 6
  • Набор для паяльных работ Stayer PROTerm 55314-60-H8, 60 Вт, 2к рукоят, конус, подставка+припой+сменн - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 430 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741899
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор для паяльных работ Stayer PROTerm 55314-60-H8, 60 Вт, 2к рукоят, конус, подставка+припой+сменн
1 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Мощность
60
Напряжение питания
220
Комплектация
Подставка, припой, сменное жало, канифоль, оловоотсос+насадка, кусачки
Материал рукоятки
пластик
Материал жала
медь
Мощность паяльника
60
Макс. температура жала,°C
420
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
44х38х36
Вес, г.
480

Описание товара Набор для паяльных работ Stayer PROTerm 55314-60-H8, 60 Вт, 2к рукоят, конус, подставка+припой+сменн

Паяльное оборудование STAYER изготовлено из высококачественных современных материалов. Профессиональный подход и учет всех тенденций развития рынка обеспечивают высокую надежность и длительный срок службы. оборудования. Паяльник оснащен медным жалом "LONG LIVE" со специальным покрытием , обеспечивающим качественную пайку. Легкая двухкомпонентная эргономичная рукоятка. Компактный размер. Жало со специальным покрытием. Необходимый набор дополнительного паяльного оборудования.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Набор для паяльных работ Stayer PROTerm 55314-60-H8, 60 Вт, 2к рукоят, конус, подставка+припой+сменн




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Stayer
Мощность
60
Напряжение питания
220
Комплектация
Подставка, припой, сменное жало, канифоль, оловоотсос+насадка, кусачки
Материал рукоятки
пластик
Материал жала
медь
Мощность паяльника
60
Макс. температура жала,°C
420
Страна производитель
Германия
Описание
Паяльное оборудование STAYER изготовлено из высококачественных современных материалов. Профессиональный подход и учет всех тенденций развития рынка обеспечивают высокую надежность и длительный срок службы. оборудования. Паяльник оснащен медным жалом "LONG LIVE" со специальным покрытием , обеспечивающим качественную пайку. Легкая двухкомпонентная эргономичная рукоятка. Компактный размер. Жало со специальным покрытием. Необходимый набор дополнительного паяльного оборудования.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор для паяльных работ Stayer PROTerm 55314-60-H8, 60 Вт, 2к рукоят, конус, подставка+припой+сменн - по цене 1430 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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