Плиткорез ручной Stayer 3303-33 черный/оранжевый
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Плиткорез
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
930 руб.
В наличии
Код товара: 345564
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Загружаем...
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Загружаем...
930 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Плиткорез
Вид
ручной
Максимальная глубина пропила
12
Длина реза, мм
330
Материал обработки
плитка толщиной до 12 мм
Ширина, см
9.7
Высота, см
14.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х15х10
Вес, кг.
1.5
Описание товара Плиткорез ручной Stayer 3303-33 черный/оранжевый
Плиткорез STAYER СТАНДАРТ, 330 мм 3303-33 - инструмент для разрезания различных видов плитки толщиной до 12 мм. Направляющие рукоятки содержат втулки из пластика, что делает ход устройства более плавным и точным. Резиновое покрытие не дает плитке проскальзывать во время реза.
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Бренд
Тип товара
Плиткорез
Вид
ручной
Максимальная глубина пропила
12
Длина реза, мм
330
Материал обработки
плитка толщиной до 12 мм
Ширина, см
9.7
Высота, см
14.7
Страна производитель
Китай
Плиткорез STAYER СТАНДАРТ, 330 мм 3303-33 - инструмент для разрезания различных видов плитки толщиной до 12 мм. Направляющие рукоятки содержат втулки из пластика, что делает ход устройства более плавным и точным. Резиновое покрытие не дает плитке проскальзывать во время реза.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Плиткорез ручной Stayer 3303-33 черный/оранжевый - стоимость товара 930 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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