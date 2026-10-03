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Плиткорез электрический Зубр ЭП-180-600Н купить с доставкой в Москве
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Плиткорез электрический Зубр ЭП-180-600Н

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Плиткорез электрический Зубр ЭП-180-600Н - фото 1
Плиткорез электрический Зубр ЭП-180-600Н - фото 2
Плиткорез электрический Зубр ЭП-180-600Н - фото 3
Плиткорез электрический Зубр ЭП-180-600Н - фото 4
Плиткорез электрический Зубр ЭП-180-600Н - фото 5
Плиткорез электрический Зубр ЭП-180-600Н - фото 6
Плиткорез электрический Зубр ЭП-180-600Н - фото 7
Плиткорез электрический Зубр ЭП-180-600Н - фото 8
Плиткорез электрический Зубр ЭП-180-600Н - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плиткорез
Мощность, Вт
600
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
  • Плиткорез электрический Зубр ЭП-180-600Н - фото 1
  • Плиткорез электрический Зубр ЭП-180-600Н - фото 2
  • Плиткорез электрический Зубр ЭП-180-600Н - фото 3
  • Плиткорез электрический Зубр ЭП-180-600Н - фото 4
  • Плиткорез электрический Зубр ЭП-180-600Н - фото 5
  • Плиткорез электрический Зубр ЭП-180-600Н - фото 6
  • Плиткорез электрический Зубр ЭП-180-600Н - фото 7
  • Плиткорез электрический Зубр ЭП-180-600Н - фото 8
  • Плиткорез электрический Зубр ЭП-180-600Н - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 480 руб. 
Начислим 88 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 268615
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Плиткорез электрический Зубр ЭП-180-600Н
5 480 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Плиткорез
Водяное охлаждение
поддон для воды
Диаметр диска
180
Максимальная глубина пропила
34
Максимальная глубина пропила под углом
17
Мощность, Вт
600
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Материал обработки
плитка всех видов
Ширина, см
36
Высота, см
19
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х36х19
Вес, кг.
4.3

Описание товара Плиткорез электрический Зубр ЭП-180-600Н

ЭП-180-600Н - компактный настольный плиткорез для любых видов (прямой, косой, под углом, комбинированной) резки плитки. Идеально подходит для работ с напольной и настенной плиткой. Принудительное водяное охлаждение предотвращает порчу распиливаемого материала и исключает образование вредной пыли при работе, Для безопасной работы предусмотрены защитный кожух и электромагнитный выключатель, предотвращающий случайное включение при восстановлении напряжения после пропадания, Размеры рабочего стола достаточны для пиления плитки практически любого размера, Бесконечная длина реза благодаря отсутствию бортов, Наклон стола и угловой упор обеспечивают пиление под углом до 45°, косое под 45° и комбинированное, Не требующий обслуживания асинхронный двигатель прост в эксплуатации, Продольный регулируемый упор для пиления в размер, Оцинкованный стол, не подверженный коррозии.



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Отзывы о товаре Плиткорез электрический Зубр ЭП-180-600Н




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Плиткорез
Водяное охлаждение
поддон для воды
Диаметр диска
180
Максимальная глубина пропила
34
Максимальная глубина пропила под углом
17
Мощность, Вт
600
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Материал обработки
плитка всех видов
Ширина, см
36
Высота, см
19
Страна производитель
Китай
Описание
ЭП-180-600Н - компактный настольный плиткорез для любых видов (прямой, косой, под углом, комбинированной) резки плитки. Идеально подходит для работ с напольной и настенной плиткой. Принудительное водяное охлаждение предотвращает порчу распиливаемого материала и исключает образование вредной пыли при работе, Для безопасной работы предусмотрены защитный кожух и электромагнитный выключатель, предотвращающий случайное включение при восстановлении напряжения после пропадания, Размеры рабочего стола достаточны для пиления плитки практически любого размера, Бесконечная длина реза благодаря отсутствию бортов, Наклон стола и угловой упор обеспечивают пиление под углом до 45°, косое под 45° и комбинированное, Не требующий обслуживания асинхронный двигатель прост в эксплуатации, Продольный регулируемый упор для пиления в размер, Оцинкованный стол, не подверженный коррозии.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные, рельсовые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Плиткорез электрический Зубр ЭП-180-600Н - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5480 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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