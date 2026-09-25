Плиткорез рельсовый MTX 87688, 600мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип рельсов
монорельс
Режущий элемент
ролик
Диаметр ролика
22
Наружный диаметр ролика, мм
22
Посадочный диаметр ролика, мм
10.5
Максимальная глубина резания
16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 240 руб.
В наличии
Код товара: 747438
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6 240 руб.
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Характеристики
Бренд
Класс товара
полупрофессиональный
Дополнительно
Угловой рез: да
Комплектация
Плиткорез - 1 шт
Тип рельсов
монорельс
Режущий элемент
ролик
Диаметр ролика
22
Наружный диаметр ролика, мм
22
Посадочный диаметр ролика, мм
10.5
Максимальная глубина резания
16
Угловой рез
Да
Длина реза, мм
600
Материал обработки
керамогранит, керамическая (кафельная) плитка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
84х22х15
Вес, кг.
6.37
Описание товара Плиткорез рельсовый MTX 87688, 600мм
Рельсовый плиткорез MTX 87688 способен резать плитку длиной до 600 мм и толщиной до 16 мм для придания ей необходимых размеров. Мощный разделитель справляется с резкой не только керамической, но и керамогранитной плитки. Продуманная конструкция позволяет производить разлом в любой точке поверхности плитки. Инструмент используется во время проведения облицовочных работ.
Преимущества
- Эффективная работа в течение длительного времени — режущий ролик выполнен из твердого сплава ВК-8.
- Плавный и легкий ход — в конструкции использован качественный направляющий рельс из стального сплава с антикоррозийным покрытием и надежный шарикоподшипниковый механизм.
- Резка под углом до 60° — производителем предусмотрен поворотный угольник-угломер, обеспечивающий также дополнительную фиксацию плитки.
- Максимальная устойчивость рукоятки при резке — прижимной обхват рельса каретки регулируется специальным болтами, что обеспечивает полное отсутствие люфта между кареткой и рельсом.
- Надежный захват — обрезиненная рукоятка удобно ложится в руку и не выскальзывает из ладони.
- Удобная транспортировка — станина из алюминиевого сплава не утяжеляет конструкцию.
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Бренд
Класс товара
полупрофессиональный
Дополнительно
Угловой рез: да
Комплектация
Плиткорез - 1 шт
Тип рельсов
монорельс
Режущий элемент
ролик
Диаметр ролика
22
Наружный диаметр ролика, мм
22
Посадочный диаметр ролика, мм
10.5
Максимальная глубина резания
16
Угловой рез
Да
Развернуть
Длина реза, мм
600
Материал обработки
керамогранит, керамическая (кафельная) плитка
Страна производитель
Китай
Рельсовый плиткорез MTX 87688 способен резать плитку длиной до 600 мм и толщиной до 16 мм для придания ей необходимых размеров. Мощный разделитель справляется с резкой не только керамической, но и керамогранитной плитки. Продуманная конструкция позволяет производить разлом в любой точке поверхности плитки. Инструмент используется во время проведения облицовочных работ.
Преимущества
- Эффективная работа в течение длительного времени — режущий ролик выполнен из твердого сплава ВК-8.
- Плавный и легкий ход — в конструкции использован качественный направляющий рельс из стального сплава с антикоррозийным покрытием и надежный шарикоподшипниковый механизм.
- Резка под углом до 60° — производителем предусмотрен поворотный угольник-угломер, обеспечивающий также дополнительную фиксацию плитки.
- Максимальная устойчивость рукоятки при резке — прижимной обхват рельса каретки регулируется специальным болтами, что обеспечивает полное отсутствие люфта между кареткой и рельсом.
- Надежный захват — обрезиненная рукоятка удобно ложится в руку и не выскальзывает из ладони.
- Удобная транспортировка — станина из алюминиевого сплава не утяжеляет конструкцию.
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Плиткорез рельсовый MTX 87688, 600мм - стоимость товара 6240 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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