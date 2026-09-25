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Плиткорез ручной монорельсовый MTX 87593, 750 х 14 мм, ходовая каретка, 9/4 рег.подшипников, литая с купить с доставкой в Москве
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Плиткорез ручной монорельсовый MTX 87593, 750 х 14 мм, ходовая каретка, 9/4 рег.подшипников, литая с

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Плиткорез ручной монорельсовый MTX 87593, 750 х 14 мм, ходовая каретка, 9/4 рег.подшипников, литая с - фото 1
Плиткорез ручной монорельсовый MTX 87593, 750 х 14 мм, ходовая каретка, 9/4 рег.подшипников, литая с - фото 2
Плиткорез ручной монорельсовый MTX 87593, 750 х 14 мм, ходовая каретка, 9/4 рег.подшипников, литая с - фото 3
Плиткорез ручной монорельсовый MTX 87593, 750 х 14 мм, ходовая каретка, 9/4 рег.подшипников, литая с - фото 4
Плиткорез ручной монорельсовый MTX 87593, 750 х 14 мм, ходовая каретка, 9/4 рег.подшипников, литая с - фото 5
Плиткорез ручной монорельсовый MTX 87593, 750 х 14 мм, ходовая каретка, 9/4 рег.подшипников, литая с - фото 6
Плиткорез ручной монорельсовый MTX 87593, 750 х 14 мм, ходовая каретка, 9/4 рег.подшипников, литая с - фото 7
Плиткорез ручной монорельсовый MTX 87593, 750 х 14 мм, ходовая каретка, 9/4 рег.подшипников, литая с - фото 8
Плиткорез ручной монорельсовый MTX 87593, 750 х 14 мм, ходовая каретка, 9/4 рег.подшипников, литая с - фото 9
Плиткорез ручной монорельсовый MTX 87593, 750 х 14 мм, ходовая каретка, 9/4 рег.подшипников, литая с - фото 10
Плиткорез ручной монорельсовый MTX 87593, 750 х 14 мм, ходовая каретка, 9/4 рег.подшипников, литая с - фото 11
Плиткорез ручной монорельсовый MTX 87593, 750 х 14 мм, ходовая каретка, 9/4 рег.подшипников, литая с - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип рельсов
монорельс
Режущий элемент
ролик
Наружный диаметр ролика, мм
22
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Максимальная глубина резания
14
  • Плиткорез ручной монорельсовый MTX 87593, 750 х 14 мм, ходовая каретка, 9/4 рег.подшипников, литая с - фото 1
  • Плиткорез ручной монорельсовый MTX 87593, 750 х 14 мм, ходовая каретка, 9/4 рег.подшипников, литая с - фото 2
  • Плиткорез ручной монорельсовый MTX 87593, 750 х 14 мм, ходовая каретка, 9/4 рег.подшипников, литая с - фото 3
  • Плиткорез ручной монорельсовый MTX 87593, 750 х 14 мм, ходовая каретка, 9/4 рег.подшипников, литая с - фото 4
  • Плиткорез ручной монорельсовый MTX 87593, 750 х 14 мм, ходовая каретка, 9/4 рег.подшипников, литая с - фото 5
  • Плиткорез ручной монорельсовый MTX 87593, 750 х 14 мм, ходовая каретка, 9/4 рег.подшипников, литая с - фото 6
  • Плиткорез ручной монорельсовый MTX 87593, 750 х 14 мм, ходовая каретка, 9/4 рег.подшипников, литая с - фото 7
  • Плиткорез ручной монорельсовый MTX 87593, 750 х 14 мм, ходовая каретка, 9/4 рег.подшипников, литая с - фото 8
  • Плиткорез ручной монорельсовый MTX 87593, 750 х 14 мм, ходовая каретка, 9/4 рег.подшипников, литая с - фото 9
  • Плиткорез ручной монорельсовый MTX 87593, 750 х 14 мм, ходовая каретка, 9/4 рег.подшипников, литая с - фото 10
  • Плиткорез ручной монорельсовый MTX 87593, 750 х 14 мм, ходовая каретка, 9/4 рег.подшипников, литая с - фото 11
  • Плиткорез ручной монорельсовый MTX 87593, 750 х 14 мм, ходовая каретка, 9/4 рег.подшипников, литая с - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 940 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747420
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Плиткорез ручной монорельсовый MTX 87593, 750 х 14 мм, ходовая каретка, 9/4 рег.подшипников, литая с
7 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MTX
Комплектация
Плиткорез - 1 штПолзунок и рельсовая направляющая - 1 штИмбусовый ключ HEX - 1 штБолт с шестигранной головкой - 2 штПружинная шайба - 2 штПлоскай шайба - 2 шт
Тип рельсов
монорельс
Режущий элемент
ролик
Наружный диаметр ролика, мм
22
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Максимальная глубина резания
14
Угловой рез
Да
Длина реза, мм
750
Материал обработки
керамическая (кафельная) плитка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
98х31х13
Вес, кг.
7.62

Описание товара Плиткорез ручной монорельсовый MTX 87593, 750 х 14 мм, ходовая каретка, 9/4 рег.подшипников, литая с

Ручной монорельсовый плиткорез MTX 87593 с ходовой кареткой, с 4 регулируемыми подшипниками из 9 и литой станиной, применяется для резки кафельной, керамической плитки и керамогранита размером до 750 х 14 мм. Плиткорез оснащен усиленным стальным монорельсом, литая станина из магниевого сплава обеспечивает прочность и устойчивость конструкции. Ролик из твердого сплава ВК8 на подшипниках обеспечивает максимальное качество реза.

Преимущества

  • Высокое качество выполняемых работ — ходовая каретка с 9 подшипниками (4 из них регулируемые) перемещается по рельсу свободно и плавно, твердосплавный режущий ролик с подшипниками мягко и ровно режет материалы.
  • Удобная эксплуатация — конструкция плиткореза позволяет производить разлом в любой точке поверхности плитки.
  • Резка плитки под углом до 60° — производитель предусмотрел металлическую линейку с угломером.
  • Быстрая смена режимов работы — специальный переключатель позволяет переводить ролик из положения резки в положение плитколома.
  • Надежная фиксация плитки — ее удерживает линейка-угольник, мягкие амортизирующие накладки не дают смещаться во время реза.
  • Комфортная работа — обрезиненную рукоятку удобно держать в руке.



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Отзывы о товаре Плиткорез ручной монорельсовый MTX 87593, 750 х 14 мм, ходовая каретка, 9/4 рег.подшипников, литая с




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MTX
Комплектация
Плиткорез - 1 штПолзунок и рельсовая направляющая - 1 штИмбусовый ключ HEX - 1 штБолт с шестигранной головкой - 2 штПружинная шайба - 2 штПлоскай шайба - 2 шт
Тип рельсов
монорельс
Режущий элемент
ролик
Наружный диаметр ролика, мм
22
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Максимальная глубина резания
14
Угловой рез
Да
Длина реза, мм
750
Материал обработки
керамическая (кафельная) плитка
Страна производитель
Китай
Описание

Ручной монорельсовый плиткорез MTX 87593 с ходовой кареткой, с 4 регулируемыми подшипниками из 9 и литой станиной, применяется для резки кафельной, керамической плитки и керамогранита размером до 750 х 14 мм. Плиткорез оснащен усиленным стальным монорельсом, литая станина из магниевого сплава обеспечивает прочность и устойчивость конструкции. Ролик из твердого сплава ВК8 на подшипниках обеспечивает максимальное качество реза.

Преимущества

  • Высокое качество выполняемых работ — ходовая каретка с 9 подшипниками (4 из них регулируемые) перемещается по рельсу свободно и плавно, твердосплавный режущий ролик с подшипниками мягко и ровно режет материалы.
  • Удобная эксплуатация — конструкция плиткореза позволяет производить разлом в любой точке поверхности плитки.
  • Резка плитки под углом до 60° — производитель предусмотрел металлическую линейку с угломером.
  • Быстрая смена режимов работы — специальный переключатель позволяет переводить ролик из положения резки в положение плитколома.
  • Надежная фиксация плитки — ее удерживает линейка-угольник, мягкие амортизирующие накладки не дают смещаться во время реза.
  • Комфортная работа — обрезиненную рукоятку удобно держать в руке.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные, рельсовые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Плиткорез ручной монорельсовый MTX 87593, 750 х 14 мм, ходовая каретка, 9/4 рег.подшипников, литая с - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 7940 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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