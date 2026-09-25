Плиткорез ручной монорельсовый MTX 87593, 750 х 14 мм, ходовая каретка, 9/4 рег.подшипников, литая с
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Характеристики
Описание товара Плиткорез ручной монорельсовый MTX 87593, 750 х 14 мм, ходовая каретка, 9/4 рег.подшипников, литая с
Ручной монорельсовый плиткорез MTX 87593 с ходовой кареткой, с 4 регулируемыми подшипниками из 9 и литой станиной, применяется для резки кафельной, керамической плитки и керамогранита размером до 750 х 14 мм. Плиткорез оснащен усиленным стальным монорельсом, литая станина из магниевого сплава обеспечивает прочность и устойчивость конструкции. Ролик из твердого сплава ВК8 на подшипниках обеспечивает максимальное качество реза.
Преимущества
- Высокое качество выполняемых работ — ходовая каретка с 9 подшипниками (4 из них регулируемые) перемещается по рельсу свободно и плавно, твердосплавный режущий ролик с подшипниками мягко и ровно режет материалы.
- Удобная эксплуатация — конструкция плиткореза позволяет производить разлом в любой точке поверхности плитки.
- Резка плитки под углом до 60° — производитель предусмотрел металлическую линейку с угломером.
- Быстрая смена режимов работы — специальный переключатель позволяет переводить ролик из положения резки в положение плитколома.
- Надежная фиксация плитки — ее удерживает линейка-угольник, мягкие амортизирующие накладки не дают смещаться во время реза.
- Комфортная работа — обрезиненную рукоятку удобно держать в руке.
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Ручной монорельсовый плиткорез MTX 87593 с ходовой кареткой, с 4 регулируемыми подшипниками из 9 и литой станиной, применяется для резки кафельной, керамической плитки и керамогранита размером до 750 х 14 мм. Плиткорез оснащен усиленным стальным монорельсом, литая станина из магниевого сплава обеспечивает прочность и устойчивость конструкции. Ролик из твердого сплава ВК8 на подшипниках обеспечивает максимальное качество реза.
Преимущества
- Высокое качество выполняемых работ — ходовая каретка с 9 подшипниками (4 из них регулируемые) перемещается по рельсу свободно и плавно, твердосплавный режущий ролик с подшипниками мягко и ровно режет материалы.
- Удобная эксплуатация — конструкция плиткореза позволяет производить разлом в любой точке поверхности плитки.
- Резка плитки под углом до 60° — производитель предусмотрел металлическую линейку с угломером.
- Быстрая смена режимов работы — специальный переключатель позволяет переводить ролик из положения резки в положение плитколома.
- Надежная фиксация плитки — ее удерживает линейка-угольник, мягкие амортизирующие накладки не дают смещаться во время реза.
- Комфортная работа — обрезиненную рукоятку удобно держать в руке.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные, рельсовые
Отзывы о товаре Плиткорез ручной монорельсовый MTX 87593, 750 х 14 мм, ходовая каретка, 9/4 рег.подшипников, литая с