Плиткорез ручной монорельсовый MTX 87591, 600 х 14 мм, ходовая каретка, 9/4 рег.подшипников, литая с
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Характеристики
Описание товара Плиткорез ручной монорельсовый MTX 87591, 600 х 14 мм, ходовая каретка, 9/4 рег.подшипников, литая с
Ручной монорельсовый плиткорез MTX 87591 с ходовой кареткой, с 4 регулируемыми подшипниками из 9 и литой станиной, применяется для резки плитки размером до 600 х 14 мм. Плиткорез оснащен усиленным стальным монорельсом и опорами. Ролик из твердого сплава ВК8 на подшипниках обеспечивает максимальное качество реза. Мощный разделитель позволяет эффективно резать любую плитку: керамическую и керамогранитную.
Преимущества
- Высокое качество выполняемых работ — ходовая каретка с 9 подшипниками (4 из них регулируемые) перемещается по рельсу свободно и плавно, режущий ролик из твердого сплава ВК8 мягко и ровно режет материалы.
- Надежность — литая станина из магниевого сплава обеспечивает прочность и устойчивость конструкции.
- Удобная эксплуатация — конструкция плиткореза позволяет производить разлом в любой точке поверхности плитки.
- Резка плитки под углом до 60° — производитель предусмотрел металлическую линейку с угломером.
- Быстрая смена режимов работы — специальный переключатель позволяет переводить ролик из положения резки в положение плитколома.
- Надежная фиксация плитки — амортизирующие накладки не дают ей смещаться во время реза.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные, рельсовые
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Ручной монорельсовый плиткорез MTX 87591 с ходовой кареткой, с 4 регулируемыми подшипниками из 9 и литой станиной, применяется для резки плитки размером до 600 х 14 мм. Плиткорез оснащен усиленным стальным монорельсом и опорами. Ролик из твердого сплава ВК8 на подшипниках обеспечивает максимальное качество реза. Мощный разделитель позволяет эффективно резать любую плитку: керамическую и керамогранитную.
Преимущества
- Высокое качество выполняемых работ — ходовая каретка с 9 подшипниками (4 из них регулируемые) перемещается по рельсу свободно и плавно, режущий ролик из твердого сплава ВК8 мягко и ровно режет материалы.
- Надежность — литая станина из магниевого сплава обеспечивает прочность и устойчивость конструкции.
- Удобная эксплуатация — конструкция плиткореза позволяет производить разлом в любой точке поверхности плитки.
- Резка плитки под углом до 60° — производитель предусмотрел металлическую линейку с угломером.
- Быстрая смена режимов работы — специальный переключатель позволяет переводить ролик из положения резки в положение плитколома.
- Надежная фиксация плитки — амортизирующие накладки не дают ей смещаться во время реза.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные, рельсовые
Отзывы о товаре Плиткорез ручной монорельсовый MTX 87591, 600 х 14 мм, ходовая каретка, 9/4 рег.подшипников, литая с