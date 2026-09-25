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Плиткорез рельсовый DENZEL 877018, 1000х16мм, каретка на подш., стальная станина, усил. рукоятка-пен купить с доставкой в Москве
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Плиткорез рельсовый DENZEL 877018, 1000х16мм, каретка на подш., стальная станина, усил. рукоятка-пен

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Плиткорез рельсовый DENZEL 877018, 1000х16мм, каретка на подш., стальная станина, усил. рукоятка-пен - фото 1
Плиткорез рельсовый DENZEL 877018, 1000х16мм, каретка на подш., стальная станина, усил. рукоятка-пен - фото 2
Плиткорез рельсовый DENZEL 877018, 1000х16мм, каретка на подш., стальная станина, усил. рукоятка-пен - фото 3
Плиткорез рельсовый DENZEL 877018, 1000х16мм, каретка на подш., стальная станина, усил. рукоятка-пен - фото 4
Плиткорез рельсовый DENZEL 877018, 1000х16мм, каретка на подш., стальная станина, усил. рукоятка-пен - фото 5
Плиткорез рельсовый DENZEL 877018, 1000х16мм, каретка на подш., стальная станина, усил. рукоятка-пен - фото 6
Плиткорез рельсовый DENZEL 877018, 1000х16мм, каретка на подш., стальная станина, усил. рукоятка-пен - фото 7
Плиткорез рельсовый DENZEL 877018, 1000х16мм, каретка на подш., стальная станина, усил. рукоятка-пен - фото 8
Плиткорез рельсовый DENZEL 877018, 1000х16мм, каретка на подш., стальная станина, усил. рукоятка-пен - фото 9
Плиткорез рельсовый DENZEL 877018, 1000х16мм, каретка на подш., стальная станина, усил. рукоятка-пен - фото 10
Плиткорез рельсовый DENZEL 877018, 1000х16мм, каретка на подш., стальная станина, усил. рукоятка-пен - фото 11
Плиткорез рельсовый DENZEL 877018, 1000х16мм, каретка на подш., стальная станина, усил. рукоятка-пен - фото 12
Плиткорез рельсовый DENZEL 877018, 1000х16мм, каретка на подш., стальная станина, усил. рукоятка-пен - фото 13
Плиткорез рельсовый DENZEL 877018, 1000х16мм, каретка на подш., стальная станина, усил. рукоятка-пен - фото 14
Плиткорез рельсовый DENZEL 877018, 1000х16мм, каретка на подш., стальная станина, усил. рукоятка-пен - фото 15
Плиткорез рельсовый DENZEL 877018, 1000х16мм, каретка на подш., стальная станина, усил. рукоятка-пен - фото 16
Плиткорез рельсовый DENZEL 877018, 1000х16мм, каретка на подш., стальная станина, усил. рукоятка-пен - фото 17
Плиткорез рельсовый DENZEL 877018, 1000х16мм, каретка на подш., стальная станина, усил. рукоятка-пен - фото 18
Плиткорез рельсовый DENZEL 877018, 1000х16мм, каретка на подш., стальная станина, усил. рукоятка-пен - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип рельсов
рельсовая
Режущий элемент
ролик
Максимальная глубина резания
16
  • Плиткорез рельсовый DENZEL 877018, 1000х16мм, каретка на подш., стальная станина, усил. рукоятка-пен - фото 1
  • Плиткорез рельсовый DENZEL 877018, 1000х16мм, каретка на подш., стальная станина, усил. рукоятка-пен - фото 2
  • Плиткорез рельсовый DENZEL 877018, 1000х16мм, каретка на подш., стальная станина, усил. рукоятка-пен - фото 3
  • Плиткорез рельсовый DENZEL 877018, 1000х16мм, каретка на подш., стальная станина, усил. рукоятка-пен - фото 4
  • Плиткорез рельсовый DENZEL 877018, 1000х16мм, каретка на подш., стальная станина, усил. рукоятка-пен - фото 5
  • Плиткорез рельсовый DENZEL 877018, 1000х16мм, каретка на подш., стальная станина, усил. рукоятка-пен - фото 6
  • Плиткорез рельсовый DENZEL 877018, 1000х16мм, каретка на подш., стальная станина, усил. рукоятка-пен - фото 7
  • Плиткорез рельсовый DENZEL 877018, 1000х16мм, каретка на подш., стальная станина, усил. рукоятка-пен - фото 8
  • Плиткорез рельсовый DENZEL 877018, 1000х16мм, каретка на подш., стальная станина, усил. рукоятка-пен - фото 9
  • Плиткорез рельсовый DENZEL 877018, 1000х16мм, каретка на подш., стальная станина, усил. рукоятка-пен - фото 10
  • Плиткорез рельсовый DENZEL 877018, 1000х16мм, каретка на подш., стальная станина, усил. рукоятка-пен - фото 11
  • Плиткорез рельсовый DENZEL 877018, 1000х16мм, каретка на подш., стальная станина, усил. рукоятка-пен - фото 12
  • Плиткорез рельсовый DENZEL 877018, 1000х16мм, каретка на подш., стальная станина, усил. рукоятка-пен - фото 13
  • Плиткорез рельсовый DENZEL 877018, 1000х16мм, каретка на подш., стальная станина, усил. рукоятка-пен - фото 14
  • Плиткорез рельсовый DENZEL 877018, 1000х16мм, каретка на подш., стальная станина, усил. рукоятка-пен - фото 15
  • Плиткорез рельсовый DENZEL 877018, 1000х16мм, каретка на подш., стальная станина, усил. рукоятка-пен - фото 16
  • Плиткорез рельсовый DENZEL 877018, 1000х16мм, каретка на подш., стальная станина, усил. рукоятка-пен - фото 17
  • Плиткорез рельсовый DENZEL 877018, 1000х16мм, каретка на подш., стальная станина, усил. рукоятка-пен - фото 18
  • Плиткорез рельсовый DENZEL 877018, 1000х16мм, каретка на подш., стальная станина, усил. рукоятка-пен - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 390 руб. 
Начислим 151 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747447
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Плиткорез рельсовый DENZEL 877018, 1000х16мм, каретка на подш., стальная станина, усил. рукоятка-пен
9 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Комплектация
Плиткорез - 1 шт
Тип рельсов
рельсовая
Режущий элемент
ролик
Максимальная глубина резания
16
Угловой рез
Да
Длина реза, мм
1000
Материал обработки
керамическая плитка, керамогранит
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.26х0.22х0.21
Вес, кг.
12

Описание товара Плиткорез рельсовый DENZEL 877018, 1000х16мм, каретка на подш., стальная станина, усил. рукоятка-пен

Ручной плиткорез Denzel 877018 с рельсовой направляющей и стальной станиной, с кареткой на подшипниках и усиленной рукояткой-пеналом, предназначен для прямой и диагональной резки керамической плитки и керамогранита длиной до 1000 мм и толщиной до 16 мм. Раздвижные упоры упрощают работу с плиткой большого размера. Инструмент используется для проведения отделочных работ.

Преимущества

  • Надежность — двутавровая рельсовая направляющая отличается высокой прочностью.
  • Удобная работа — благодаря противоскользящим накладкам плиткорез не смещается даже на гладких поверхностях.
  • Резка плитки под заданным углом — производитель предусмотрел линейку-угольник.
  • Аккуратный рез — ролик и каретка снабжены подшипниками, двигаются плавно и без рывков.
  • Высокий ресурс — ролик из твердого сплава ВК8 с покрытием из нитрида титана долго сохраняет рабочие свойства и обеспечивает максимальное качество реза.
  • Эргономичность — плитколом с магнитным держателем не создает помех во время резки.
  • Удобная комплектация — плиткорез поставляется с запасным роликом, приобретать его отдельно не нужно.
  • Продуманная конструкция — запасной ролик хранится в рукоятке-пенале и не потеряется.



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Отзывы о товаре Плиткорез рельсовый DENZEL 877018, 1000х16мм, каретка на подш., стальная станина, усил. рукоятка-пен




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Комплектация
Плиткорез - 1 шт
Тип рельсов
рельсовая
Режущий элемент
ролик
Максимальная глубина резания
16
Угловой рез
Да
Длина реза, мм
1000
Материал обработки
керамическая плитка, керамогранит
Страна производитель
Китай
Описание

Ручной плиткорез Denzel 877018 с рельсовой направляющей и стальной станиной, с кареткой на подшипниках и усиленной рукояткой-пеналом, предназначен для прямой и диагональной резки керамической плитки и керамогранита длиной до 1000 мм и толщиной до 16 мм. Раздвижные упоры упрощают работу с плиткой большого размера. Инструмент используется для проведения отделочных работ.

Преимущества

  • Надежность — двутавровая рельсовая направляющая отличается высокой прочностью.
  • Удобная работа — благодаря противоскользящим накладкам плиткорез не смещается даже на гладких поверхностях.
  • Резка плитки под заданным углом — производитель предусмотрел линейку-угольник.
  • Аккуратный рез — ролик и каретка снабжены подшипниками, двигаются плавно и без рывков.
  • Высокий ресурс — ролик из твердого сплава ВК8 с покрытием из нитрида титана долго сохраняет рабочие свойства и обеспечивает максимальное качество реза.
  • Эргономичность — плитколом с магнитным держателем не создает помех во время резки.
  • Удобная комплектация — плиткорез поставляется с запасным роликом, приобретать его отдельно не нужно.
  • Продуманная конструкция — запасной ролик хранится в рукоятке-пенале и не потеряется.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные, рельсовые
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Плиткорез рельсовый DENZEL 877018, 1000х16мм, каретка на подш., стальная станина, усил. рукоятка-пен - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 9390 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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