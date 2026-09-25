Плиткорез DENZEL 877012, 1000х14мм, цельнометал. напр., каретка на подш., стальная станина, рукоятка
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Характеристики
Режущий элемент
ролик
Максимальная глубина резания
14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 160 руб.
В наличии
Код товара: 747444
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8 160 руб.
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Характеристики
Бренд
Комплектация
Плиткорез - 1 шт
Режущий элемент
ролик
Максимальная глубина резания
14
Угловой рез
Да
Длина реза, мм
1000
Материал обработки
керамическая плитка и керамогранит
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.18х0.2х0.13
Вес, кг.
14
Описание товара Плиткорез DENZEL 877012, 1000х14мм, цельнометал. напр., каретка на подш., стальная станина, рукоятка
Ручной плиткорез Denzel 877012 с цельнометаллическими направляющими и стальной станиной, с кареткой на подшипниках и рукояткой-пеналом, предназначен для прямой и диагональной резки керамической плитки и керамогранита длиной до 1000 мм и толщиной до 14 мм. Раздвижные упоры упрощают работу с плиткой большого размера. Инструмент используется для проведения отделочных работ.
Преимущества
- Надежность — цельнометаллические направляющие отличаются высокой прочностью.
- Удобная работа — благодаря противоскользящим накладкам плиткорез не смещается даже на гладких поверхностях.
- Резка плитки под заданным углом — производитель предусмотрел линейку-угольник.
- Аккуратный рез — ролик и каретка снабжены подшипниками, двигаются плавно и без рывков.
- Высокий ресурс — ролик из твердого сплава ВК8 с покрытием из нитрида титана долго сохраняет рабочие свойства и обеспечивает максимальное качество реза.
- Эргономичность — плитколом с магнитным держателем не создает помех во время резки.
- Удобная комплектация — плиткорез поставляется с запасным роликом, приобретать его отдельно не нужно.
- Продуманная конструкция — запасной ролик хранится в рукоятке-пенале и не потеряется.
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Бренд
Комплектация
Плиткорез - 1 шт
Режущий элемент
ролик
Максимальная глубина резания
14
Угловой рез
Да
Длина реза, мм
1000
Материал обработки
керамическая плитка и керамогранит
Страна производитель
Китай
Ручной плиткорез Denzel 877012 с цельнометаллическими направляющими и стальной станиной, с кареткой на подшипниках и рукояткой-пеналом, предназначен для прямой и диагональной резки керамической плитки и керамогранита длиной до 1000 мм и толщиной до 14 мм. Раздвижные упоры упрощают работу с плиткой большого размера. Инструмент используется для проведения отделочных работ.
Преимущества
- Надежность — цельнометаллические направляющие отличаются высокой прочностью.
- Удобная работа — благодаря противоскользящим накладкам плиткорез не смещается даже на гладких поверхностях.
- Резка плитки под заданным углом — производитель предусмотрел линейку-угольник.
- Аккуратный рез — ролик и каретка снабжены подшипниками, двигаются плавно и без рывков.
- Высокий ресурс — ролик из твердого сплава ВК8 с покрытием из нитрида титана долго сохраняет рабочие свойства и обеспечивает максимальное качество реза.
- Эргономичность — плитколом с магнитным держателем не создает помех во время резки.
- Удобная комплектация — плиткорез поставляется с запасным роликом, приобретать его отдельно не нужно.
- Продуманная конструкция — запасной ролик хранится в рукоятке-пенале и не потеряется.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные, рельсовые
Плиткорез DENZEL 877012, 1000х14мм, цельнометал. напр., каретка на подш., стальная станина, рукоятка - этот товар вы можете купить по цене 8160 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Плиткорез DENZEL 877012, 1000х14мм, цельнометал. напр., каретка на подш., стальная станина, рукоятка