Плиткорез DENZEL 877008, 600х14мм, цельнометал. напр., каретка на подш., стальная станина, рукоятка-
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Характеристики
Режущий элемент
ролик
Максимальная глубина резания
14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 250 руб.
В наличии
Код товара: 747442
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6 250 руб.
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Характеристики
Бренд
Класс товара
любительский
Комплектация
Плиткорез - 1 шт
Режущий элемент
ролик
Максимальная глубина резания
14
Угловой рез
Да
Длина реза, мм
600
Материал обработки
керамическая плитка, керамогранит
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
81х21х13
Вес, кг.
7.8
Описание товара Плиткорез DENZEL 877008, 600х14мм, цельнометал. напр., каретка на подш., стальная станина, рукоятка-
Ручной плиткорез Denzel 877008 с цельнометаллическими направляющими и стальной станиной, с кареткой на подшипниках и рукояткой-пеналом, предназначен для прямой и диагональной резки керамической плитки и керамогранита длиной до 600 мм и толщиной до 14 мм. Раздвижные упоры упрощают работу с плиткой большого размера. Инструмент используется для проведения отделочных работ.
Преимущества
- Надежность — цельнометаллическая направляющая отличается высокой прочностью.
- Удобная работа — благодаря противоскользящим накладкам плиткорез не смещается даже на гладких поверхностях.
- Резка плитки под заданным углом — производитель предусмотрел линейку-угольник.
- Аккуратный рез — ролик и каретка снабжены подшипниками, двигаются плавно и без рывков.
- Высокий ресурс — ролик из твердого сплава ВК8 с покрытием из нитрида титана долго сохраняет рабочие свойства и обеспечивает максимальное качество реза.
- Эргономичность — плитколом с магнитным держателем не создает помех во время резки.
- Удобная комплектация — плиткорез поставляется с запасным роликом, приобретать его отдельно не нужно.
- Продуманная конструкция — запасной ролик хранится в рукоятке-пенале и не потеряется.
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Бренд
Класс товара
любительский
Комплектация
Плиткорез - 1 шт
Режущий элемент
ролик
Максимальная глубина резания
14
Угловой рез
Да
Длина реза, мм
600
Материал обработки
керамическая плитка, керамогранит
Страна производитель
Китай
Ручной плиткорез Denzel 877008 с цельнометаллическими направляющими и стальной станиной, с кареткой на подшипниках и рукояткой-пеналом, предназначен для прямой и диагональной резки керамической плитки и керамогранита длиной до 600 мм и толщиной до 14 мм. Раздвижные упоры упрощают работу с плиткой большого размера. Инструмент используется для проведения отделочных работ.
Преимущества
- Надежность — цельнометаллическая направляющая отличается высокой прочностью.
- Удобная работа — благодаря противоскользящим накладкам плиткорез не смещается даже на гладких поверхностях.
- Резка плитки под заданным углом — производитель предусмотрел линейку-угольник.
- Аккуратный рез — ролик и каретка снабжены подшипниками, двигаются плавно и без рывков.
- Высокий ресурс — ролик из твердого сплава ВК8 с покрытием из нитрида титана долго сохраняет рабочие свойства и обеспечивает максимальное качество реза.
- Эргономичность — плитколом с магнитным держателем не создает помех во время резки.
- Удобная комплектация — плиткорез поставляется с запасным роликом, приобретать его отдельно не нужно.
- Продуманная конструкция — запасной ролик хранится в рукоятке-пенале и не потеряется.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные, рельсовые
Плиткорез DENZEL 877008, 600х14мм, цельнометал. напр., каретка на подш., стальная станина, рукоятка- - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6250 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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