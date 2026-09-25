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Плиткорез ручной MTX 87581, 600 х 14 мм, каретка на подшипниках, усил.рук-ка, облегченная алюм. стан купить с доставкой в Москве
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Плиткорез ручной MTX 87581, 600 х 14 мм, каретка на подшипниках, усил.рук-ка, облегченная алюм. стан

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Плиткорез ручной MTX 87581, 600 х 14 мм, каретка на подшипниках, усил.рук-ка, облегченная алюм. стан - фото 1
Плиткорез ручной MTX 87581, 600 х 14 мм, каретка на подшипниках, усил.рук-ка, облегченная алюм. стан - фото 2
Плиткорез ручной MTX 87581, 600 х 14 мм, каретка на подшипниках, усил.рук-ка, облегченная алюм. стан - фото 3
Плиткорез ручной MTX 87581, 600 х 14 мм, каретка на подшипниках, усил.рук-ка, облегченная алюм. стан - фото 4
Плиткорез ручной MTX 87581, 600 х 14 мм, каретка на подшипниках, усил.рук-ка, облегченная алюм. стан - фото 5
Плиткорез ручной MTX 87581, 600 х 14 мм, каретка на подшипниках, усил.рук-ка, облегченная алюм. стан - фото 6
Плиткорез ручной MTX 87581, 600 х 14 мм, каретка на подшипниках, усил.рук-ка, облегченная алюм. стан - фото 7
Плиткорез ручной MTX 87581, 600 х 14 мм, каретка на подшипниках, усил.рук-ка, облегченная алюм. стан - фото 8
Плиткорез ручной MTX 87581, 600 х 14 мм, каретка на подшипниках, усил.рук-ка, облегченная алюм. стан - фото 9
Плиткорез ручной MTX 87581, 600 х 14 мм, каретка на подшипниках, усил.рук-ка, облегченная алюм. стан - фото 10
Плиткорез ручной MTX 87581, 600 х 14 мм, каретка на подшипниках, усил.рук-ка, облегченная алюм. стан - фото 11
Плиткорез ручной MTX 87581, 600 х 14 мм, каретка на подшипниках, усил.рук-ка, облегченная алюм. стан - фото 12
Плиткорез ручной MTX 87581, 600 х 14 мм, каретка на подшипниках, усил.рук-ка, облегченная алюм. стан - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип рельсов
двойной цилиндрический
Режущий элемент
ролик
Диаметр посадочного отверстия
6 мм
Наружный диаметр ролика, мм
22
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Максимальная глубина резания
14
  • Плиткорез ручной MTX 87581, 600 х 14 мм, каретка на подшипниках, усил.рук-ка, облегченная алюм. стан - фото 1
  • Плиткорез ручной MTX 87581, 600 х 14 мм, каретка на подшипниках, усил.рук-ка, облегченная алюм. стан - фото 2
  • Плиткорез ручной MTX 87581, 600 х 14 мм, каретка на подшипниках, усил.рук-ка, облегченная алюм. стан - фото 3
  • Плиткорез ручной MTX 87581, 600 х 14 мм, каретка на подшипниках, усил.рук-ка, облегченная алюм. стан - фото 4
  • Плиткорез ручной MTX 87581, 600 х 14 мм, каретка на подшипниках, усил.рук-ка, облегченная алюм. стан - фото 5
  • Плиткорез ручной MTX 87581, 600 х 14 мм, каретка на подшипниках, усил.рук-ка, облегченная алюм. стан - фото 6
  • Плиткорез ручной MTX 87581, 600 х 14 мм, каретка на подшипниках, усил.рук-ка, облегченная алюм. стан - фото 7
  • Плиткорез ручной MTX 87581, 600 х 14 мм, каретка на подшипниках, усил.рук-ка, облегченная алюм. стан - фото 8
  • Плиткорез ручной MTX 87581, 600 х 14 мм, каретка на подшипниках, усил.рук-ка, облегченная алюм. стан - фото 9
  • Плиткорез ручной MTX 87581, 600 х 14 мм, каретка на подшипниках, усил.рук-ка, облегченная алюм. стан - фото 10
  • Плиткорез ручной MTX 87581, 600 х 14 мм, каретка на подшипниках, усил.рук-ка, облегченная алюм. стан - фото 11
  • Плиткорез ручной MTX 87581, 600 х 14 мм, каретка на подшипниках, усил.рук-ка, облегченная алюм. стан - фото 12
  • Плиткорез ручной MTX 87581, 600 х 14 мм, каретка на подшипниках, усил.рук-ка, облегченная алюм. стан - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 640 руб. 
Начислим 91 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747416
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Плиткорез ручной MTX 87581, 600 х 14 мм, каретка на подшипниках, усил.рук-ка, облегченная алюм. стан
5 640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MTX
Комплектация
Плиткорез - 1 штЛинейка с поворотным упором - 1 шт
Тип рельсов
двойной цилиндрический
Режущий элемент
ролик
Диаметр посадочного отверстия
6 мм
Наружный диаметр ролика, мм
22
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Максимальная глубина резания
14
Угловой рез
Да
Длина реза, мм
600
Материал обработки
керамическая (кафельная) плитка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
82х22х16
Вес, кг.
5.58

Описание товара Плиткорез ручной MTX 87581, 600 х 14 мм, каретка на подшипниках, усил.рук-ка, облегченная алюм. стан

Ручной плиткорез MTX 87581 с кареткой на подшипниках, усиленной рукояткой и облегченной алюминиевой станиной, предназначен для резки кафельной и керамической плитки длиной до 600 мм и толщиной до 14 мм. Благодаря регулируемому боковому упору удобен для серийной резки. Ролик из твердого сплава ВК8 на подшипниках обеспечивает максимальное качество реза. Инструмент подходит для бытового и профессионального использования, оптимален для выполнения больших объемов облицовочных работ.

Преимущества

  • Высокий ресурс — режущий ролик из твердого сплава ВК8 долго сохраняет рабочие свойства.
  • Прочная и долговечная конструкция — трубчатые направляющие выполнены из хромированной стали увеличенной толщины и покрыты антикоррозийным составом.
  • Высокое качество выполняемых работ — благодаря двум направляющим, ролику с подшипниками и отсутствию люфтов каретка перемещается свободно и плавно.
  • Резка под углом до 60° — производитель предусмотрел металлическую линейку с поворотным угольником.
  • Удобная установка плитки — благодаря мягким амортизирующим накладкам она не смещается во время работы, линейка-угольник обеспечивает дополнительную фиксацию.
  • Продуманная конструкция — резиновые амортизаторы предотвращают удар каретки о стойку, цельнолитая станина из облегченного алюминиевого сплава обеспечивает устойчивость плиткореза.
  • Комфортная работа — обрезиненную рукоятку удобно держать в руке.



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Отзывы о товаре Плиткорез ручной MTX 87581, 600 х 14 мм, каретка на подшипниках, усил.рук-ка, облегченная алюм. стан




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MTX
Комплектация
Плиткорез - 1 штЛинейка с поворотным упором - 1 шт
Тип рельсов
двойной цилиндрический
Режущий элемент
ролик
Диаметр посадочного отверстия
6 мм
Наружный диаметр ролика, мм
22
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Максимальная глубина резания
14
Угловой рез
Да
Длина реза, мм
600
Материал обработки
керамическая (кафельная) плитка
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание

Ручной плиткорез MTX 87581 с кареткой на подшипниках, усиленной рукояткой и облегченной алюминиевой станиной, предназначен для резки кафельной и керамической плитки длиной до 600 мм и толщиной до 14 мм. Благодаря регулируемому боковому упору удобен для серийной резки. Ролик из твердого сплава ВК8 на подшипниках обеспечивает максимальное качество реза. Инструмент подходит для бытового и профессионального использования, оптимален для выполнения больших объемов облицовочных работ.

Преимущества

  • Высокий ресурс — режущий ролик из твердого сплава ВК8 долго сохраняет рабочие свойства.
  • Прочная и долговечная конструкция — трубчатые направляющие выполнены из хромированной стали увеличенной толщины и покрыты антикоррозийным составом.
  • Высокое качество выполняемых работ — благодаря двум направляющим, ролику с подшипниками и отсутствию люфтов каретка перемещается свободно и плавно.
  • Резка под углом до 60° — производитель предусмотрел металлическую линейку с поворотным угольником.
  • Удобная установка плитки — благодаря мягким амортизирующим накладкам она не смещается во время работы, линейка-угольник обеспечивает дополнительную фиксацию.
  • Продуманная конструкция — резиновые амортизаторы предотвращают удар каретки о стойку, цельнолитая станина из облегченного алюминиевого сплава обеспечивает устойчивость плиткореза.
  • Комфортная работа — обрезиненную рукоятку удобно держать в руке.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные, рельсовые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Плиткорез ручной MTX 87581, 600 х 14 мм, каретка на подшипниках, усил.рук-ка, облегченная алюм. стан – стоимость товара 5640 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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