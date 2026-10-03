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Плиткорез Зубр Эксперт 33195-50 купить с доставкой в Москве
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Плиткорез Зубр Эксперт 33195-50

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Плиткорез Зубр Эксперт 33195-50 - фото 1
Плиткорез Зубр Эксперт 33195-50 - фото 2
Плиткорез Зубр Эксперт 33195-50 - фото 3
Плиткорез Зубр Эксперт 33195-50 - фото 4
Плиткорез Зубр Эксперт 33195-50 - фото 5
Плиткорез Зубр Эксперт 33195-50 - фото 6
Плиткорез Зубр Эксперт 33195-50 - фото 7
Плиткорез Зубр Эксперт 33195-50 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плиткорез
  • Плиткорез Зубр Эксперт 33195-50 - фото 1
  • Плиткорез Зубр Эксперт 33195-50 - фото 2
  • Плиткорез Зубр Эксперт 33195-50 - фото 3
  • Плиткорез Зубр Эксперт 33195-50 - фото 4
  • Плиткорез Зубр Эксперт 33195-50 - фото 5
  • Плиткорез Зубр Эксперт 33195-50 - фото 6
  • Плиткорез Зубр Эксперт 33195-50 - фото 7
  • Плиткорез Зубр Эксперт 33195-50 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 060 руб. 
Начислим 65 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 348964
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Плиткорез Зубр Эксперт 33195-50
4 060 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Плиткорез
Максимальная глубина пропила
30
Ширина, см
31.8
Высота, см
15.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
71х31х16
Вес, кг.
4.4

Описание товара Плиткорез Зубр Эксперт 33195-50

Плиткорез на подшипниках ЗУБР 500 мм, 15 мм 33195-50 - инструмент для разрезания плитки на части как под прямым углом, так и по диагонали. Для перемещения резцедержателя по направляющим используются подшипники. Режущий элемент - твердосплавный ролик (арт. 33205-22-10), который при необходимости можно заменить. Станина имеет размер - 500 мм.



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Теги товара: рельсовые

Отзывы о товаре Плиткорез Зубр Эксперт 33195-50




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Плиткорез
Максимальная глубина пропила
30
Ширина, см
31.8
Высота, см
15.9
Страна производитель
Китай
Описание
Плиткорез на подшипниках ЗУБР 500 мм, 15 мм 33195-50 - инструмент для разрезания плитки на части как под прямым углом, так и по диагонали. Для перемещения резцедержателя по направляющим используются подшипники. Режущий элемент - твердосплавный ролик (арт. 33205-22-10), который при необходимости можно заменить. Станина имеет размер - 500 мм.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные


Теги товара: рельсовые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Плиткорез Зубр Эксперт 33195-50 - купить по цене 4060 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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