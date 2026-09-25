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Плиткорез ручной Барс 87580, 600 х 14 мм, каретка на подшипниках, усил.рук-ка, облегченная алюм. ста купить с доставкой в Москве
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Плиткорез ручной Барс 87580, 600 х 14 мм, каретка на подшипниках, усил.рук-ка, облегченная алюм. ста

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Плиткорез ручной Барс 87580, 600 х 14 мм, каретка на подшипниках, усил.рук-ка, облегченная алюм. ста - фото 1
Плиткорез ручной Барс 87580, 600 х 14 мм, каретка на подшипниках, усил.рук-ка, облегченная алюм. ста - фото 2
Плиткорез ручной Барс 87580, 600 х 14 мм, каретка на подшипниках, усил.рук-ка, облегченная алюм. ста - фото 3
Плиткорез ручной Барс 87580, 600 х 14 мм, каретка на подшипниках, усил.рук-ка, облегченная алюм. ста - фото 4
Плиткорез ручной Барс 87580, 600 х 14 мм, каретка на подшипниках, усил.рук-ка, облегченная алюм. ста - фото 5
Плиткорез ручной Барс 87580, 600 х 14 мм, каретка на подшипниках, усил.рук-ка, облегченная алюм. ста - фото 6
Плиткорез ручной Барс 87580, 600 х 14 мм, каретка на подшипниках, усил.рук-ка, облегченная алюм. ста - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип рельсов
двойной цилиндрический
Режущий элемент
ролик
Наружный диаметр ролика, мм
22
Посадочный диаметр ролика, мм
10.5
Максимальная глубина резания
14
  • Плиткорез ручной Барс 87580, 600 х 14 мм, каретка на подшипниках, усил.рук-ка, облегченная алюм. ста - фото 1
  • Плиткорез ручной Барс 87580, 600 х 14 мм, каретка на подшипниках, усил.рук-ка, облегченная алюм. ста - фото 2
  • Плиткорез ручной Барс 87580, 600 х 14 мм, каретка на подшипниках, усил.рук-ка, облегченная алюм. ста - фото 3
  • Плиткорез ручной Барс 87580, 600 х 14 мм, каретка на подшипниках, усил.рук-ка, облегченная алюм. ста - фото 4
  • Плиткорез ручной Барс 87580, 600 х 14 мм, каретка на подшипниках, усил.рук-ка, облегченная алюм. ста - фото 5
  • Плиткорез ручной Барс 87580, 600 х 14 мм, каретка на подшипниках, усил.рук-ка, облегченная алюм. ста - фото 6
  • Плиткорез ручной Барс 87580, 600 х 14 мм, каретка на подшипниках, усил.рук-ка, облегченная алюм. ста - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб. 
Начислим 75 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747415
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Плиткорез ручной Барс 87580, 600 х 14 мм, каретка на подшипниках, усил.рук-ка, облегченная алюм. ста
4 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Барс
Класс товара
полупрофессиональный
Комплектация
Плиткорез - 1 шт
Тип рельсов
двойной цилиндрический
Режущий элемент
ролик
Наружный диаметр ролика, мм
22
Посадочный диаметр ролика, мм
10.5
Максимальная глубина резания
14
Угловой рез
Да
Длина реза, мм
600
Материал обработки
керамическая (кафельная) плитка, плитка из керамогранита
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
82х16х16
Вес, кг.
5.89

Описание товара Плиткорез ручной Барс 87580, 600 х 14 мм, каретка на подшипниках, усил.рук-ка, облегченная алюм. ста

Плиткорез ручной Барс 87580 с кареткой на подшипниках, усиленной рукояткой и облегченной алюминиевой станиной, предназначен для резки плитки из кафеля и керамогранита длиной до 600 мм и толщиной до 14 мм. Благодаря регулируемому боковому упору удобен для серийной резки. Инструмент подходит для бытового и профессионального использования, оптимален для выполнения больших объемов облицовочных работ.

Преимущества

  • Высокий ресурс — режущий ролик изготовлен из твердого сплава ВК-8.
  • Прочная и долговечная конструкция — трубчатые направляющие выполнены из хромированной стали увеличенной толщины и покрыты антикоррозийным составом.
  • Высокое качество выполняемых работ — благодаря двум направляющим, цилиндрическим подшипникам и отсутствию люфтов каретка перемещается свободно и плавно.
  • Надежная фиксация плитки — цельнолитая станина из алюминиевого сплава обеспечивает устойчивость плиткореза, резиновые амортизаторы предотвращают удар каретки о стойку.
  • Резка под углом — производитель предусмотрел металлическую линейку с угломером.
  • Комфортная работа — рукоятка с обрезиненным покрытием не выскальзывает из руки.



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Отзывы о товаре Плиткорез ручной Барс 87580, 600 х 14 мм, каретка на подшипниках, усил.рук-ка, облегченная алюм. ста




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Характеристики
Бренд
Барс
Класс товара
полупрофессиональный
Комплектация
Плиткорез - 1 шт
Тип рельсов
двойной цилиндрический
Режущий элемент
ролик
Наружный диаметр ролика, мм
22
Посадочный диаметр ролика, мм
10.5
Максимальная глубина резания
14
Угловой рез
Да
Длина реза, мм
600
Материал обработки
керамическая (кафельная) плитка, плитка из керамогранита
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Страна производитель
Китай
Описание

Плиткорез ручной Барс 87580 с кареткой на подшипниках, усиленной рукояткой и облегченной алюминиевой станиной, предназначен для резки плитки из кафеля и керамогранита длиной до 600 мм и толщиной до 14 мм. Благодаря регулируемому боковому упору удобен для серийной резки. Инструмент подходит для бытового и профессионального использования, оптимален для выполнения больших объемов облицовочных работ.

Преимущества

  • Высокий ресурс — режущий ролик изготовлен из твердого сплава ВК-8.
  • Прочная и долговечная конструкция — трубчатые направляющие выполнены из хромированной стали увеличенной толщины и покрыты антикоррозийным составом.
  • Высокое качество выполняемых работ — благодаря двум направляющим, цилиндрическим подшипникам и отсутствию люфтов каретка перемещается свободно и плавно.
  • Надежная фиксация плитки — цельнолитая станина из алюминиевого сплава обеспечивает устойчивость плиткореза, резиновые амортизаторы предотвращают удар каретки о стойку.
  • Резка под углом — производитель предусмотрел металлическую линейку с угломером.
  • Комфортная работа — рукоятка с обрезиненным покрытием не выскальзывает из руки.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные, рельсовые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Плиткорез ручной Барс 87580, 600 х 14 мм, каретка на подшипниках, усил.рук-ка, облегченная алюм. ста - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4630 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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