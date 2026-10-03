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Плиткорез Зубр Эксперт 33195-60 купить с доставкой в Москве
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Плиткорез Зубр Эксперт 33195-60

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Плиткорез Зубр Эксперт 33195-60 - фото 1
Плиткорез Зубр Эксперт 33195-60 - фото 2
Плиткорез Зубр Эксперт 33195-60 - фото 3
Плиткорез Зубр Эксперт 33195-60 - фото 4
Плиткорез Зубр Эксперт 33195-60 - фото 5
Плиткорез Зубр Эксперт 33195-60 - фото 6
Плиткорез Зубр Эксперт 33195-60 - фото 7
Плиткорез Зубр Эксперт 33195-60 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плиткорез
  • Плиткорез Зубр Эксперт 33195-60 - фото 1
  • Плиткорез Зубр Эксперт 33195-60 - фото 2
  • Плиткорез Зубр Эксперт 33195-60 - фото 3
  • Плиткорез Зубр Эксперт 33195-60 - фото 4
  • Плиткорез Зубр Эксперт 33195-60 - фото 5
  • Плиткорез Зубр Эксперт 33195-60 - фото 6
  • Плиткорез Зубр Эксперт 33195-60 - фото 7
  • Плиткорез Зубр Эксперт 33195-60 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 710 руб. 
Начислим 76 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 348965
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Плиткорез Зубр Эксперт 33195-60
4 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Плиткорез
Вид
ручной
Максимальная глубина пропила
15
Длина реза, мм
600
Материал обработки
плитка всех видов
Ширина, см
31.5
Высота, см
16
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
81х32х16
Вес, кг.
4.97

Описание товара Плиткорез Зубр Эксперт 33195-60

Предназначены для разрезания керамической и керамогранитной плитки под любым углом Каретка на подшипниках для более плавного и точного реза Усиленная рукоятка, направляющие и литая платформа для работы с керамогранитом и керамической плиткой повышенной толщины Сменный режущий элемент с повышенным ресурсом работы Позволяют производить особо точный разрез керамической плитки повышенной твердости



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Теги товара: ручные, рельсовые

Отзывы о товаре Плиткорез Зубр Эксперт 33195-60




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Плиткорез
Вид
ручной
Максимальная глубина пропила
15
Длина реза, мм
600
Материал обработки
плитка всех видов
Ширина, см
31.5
Высота, см
16
Страна производитель
Китай
Описание
Предназначены для разрезания керамической и керамогранитной плитки под любым углом Каретка на подшипниках для более плавного и точного реза Усиленная рукоятка, направляющие и литая платформа для работы с керамогранитом и керамической плиткой повышенной толщины Сменный режущий элемент с повышенным ресурсом работы Позволяют производить особо точный разрез керамической плитки повышенной твердости


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону


Теги товара: ручные, рельсовые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Плиткорез Зубр Эксперт 33195-60 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4710 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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