Плиткорез MTX 87607, 500 х 16 мм, литая станина, каретка на подшипниках, усиленная рукоятка
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Характеристики
Описание товара Плиткорез MTX 87607, 500 х 16 мм, литая станина, каретка на подшипниках, усиленная рукоятка
Плиткорез MTX 87607 с литой станиной, кареткой на подшипниках и усиленной рукояткой, используется для резки кафельной плитки размером до 500 х 16 мм. Ходовая каретка представляет собой массивный цельнолитой закрытый корпус, внутри которого размещаются цилиндрические шариковые подшипники, благодаря которым каретка перемещается по направляющим свободно даже при их загрязнении. Отсутствие люфтов в каретке позволяет выполнять рез максимально точно. Инструмент будет полезен мастерам в ходе бытовых облицовочных работ.
Преимущества
- Долговечность и надежность — режущий ролик плиткореза выполнен из твердого сплава ВК-8.
- Защита от ударов — на конце направляющих имеются резиновые амортизаторы.
- Плавный и свободный ход — цельнолитая закрытая каретка снабжена шарикоподшипниковым механизмом, две трубчатых направляющих из хромированной стали с антикоррозионным покрытием обеспечивают свободный ход каретки по ним в процессе резки.
- Точность работы — в конструкции устройства имеется металлическая линейка-угольник.
- Устойчивое основание и неподвижность плитки — плиткорез снабжен цельнолитой станиной из алюминиево-магниевого сплава с обрезиненной поверхностью, а также мягкими амортизирующими накладками.
- Регулируемый боковой упор (он же линейка-угольник) — удобно осуществлять серийную резку.
- Надежный хват — рукоятка с прорезиненной накладкой не скользит в руке.
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Плиткорез MTX 87607 с литой станиной, кареткой на подшипниках и усиленной рукояткой, используется для резки кафельной плитки размером до 500 х 16 мм. Ходовая каретка представляет собой массивный цельнолитой закрытый корпус, внутри которого размещаются цилиндрические шариковые подшипники, благодаря которым каретка перемещается по направляющим свободно даже при их загрязнении. Отсутствие люфтов в каретке позволяет выполнять рез максимально точно. Инструмент будет полезен мастерам в ходе бытовых облицовочных работ.
Преимущества
- Долговечность и надежность — режущий ролик плиткореза выполнен из твердого сплава ВК-8.
- Защита от ударов — на конце направляющих имеются резиновые амортизаторы.
- Плавный и свободный ход — цельнолитая закрытая каретка снабжена шарикоподшипниковым механизмом, две трубчатых направляющих из хромированной стали с антикоррозионным покрытием обеспечивают свободный ход каретки по ним в процессе резки.
- Точность работы — в конструкции устройства имеется металлическая линейка-угольник.
- Устойчивое основание и неподвижность плитки — плиткорез снабжен цельнолитой станиной из алюминиево-магниевого сплава с обрезиненной поверхностью, а также мягкими амортизирующими накладками.
- Регулируемый боковой упор (он же линейка-угольник) — удобно осуществлять серийную резку.
- Надежный хват — рукоятка с прорезиненной накладкой не скользит в руке.
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