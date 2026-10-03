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Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000Н купить с доставкой в Москве
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Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000Н

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Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000Н - фото 1
Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000Н - фото 2
Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000Н - фото 3
Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000Н - фото 4
Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000Н - фото 5
Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000Н - фото 6
Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000Н - фото 7
Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000Н - фото 8
Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000Н - фото 9
Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000Н - фото 10
Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000Н - фото 11
Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000Н - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плиткорез
Мощность, Вт
1000
Диаметр посадочного отверстия
25.4 мм
  • Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000Н - фото 1
  • Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000Н - фото 2
  • Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000Н - фото 3
  • Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000Н - фото 4
  • Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000Н - фото 5
  • Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000Н - фото 6
  • Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000Н - фото 7
  • Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000Н - фото 8
  • Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000Н - фото 9
  • Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000Н - фото 10
  • Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000Н - фото 11
  • Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000Н - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
11 390 руб.  18 340 руб. 
Начислим 183 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 268616
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000Н
11 390 руб. -38%
18 340 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Плиткорез
Вид
электро
Водяное охлаждение
поддон для воды
Диаметр диска
200
Максимальная глубина пропила
40
Максимальная глубина пропила под углом
25
Дополнительно
Max глубина пропила под углом 45°, 25 мм
Мощность, Вт
1000
Диаметр посадочного отверстия
25.4 мм
Материал обработки
плитка всех видов
Ширина, см
42
Высота, см
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х41х21
Вес, кг.
16.2

Описание товара Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000Н

ЭП-200-1000Н - производительный настольный плиткорез для любых видов (прямой, косой, под углом, комбинированной) резки плитки. Идеально подходит для работ с напольной, настенной, тротуарной и облицовочной плитками. Принудительное водяное охлаждение предотвращает порчу распиливаемого материала и исключает образование вредной пыли при работе, Для безопасной работы предусмотрены защитный кожух и электромагнитный выключатель, предотвращающий случайное включение при восстановлении напряжения после пропадания, Размеры рабочего стола достаточны для пиления плитки практически любого размера, Предусмотрен удлинитель стола для пиления плитки больших размеров, Бесконечная длина реза благодаря отсутствию бортов, Наклон стола и угловой упор обеспечивают пиление под углом до 45°, косое под 45° и комбинированное, Не требующий обслуживания асинхронный двигатель прост в эксплуатации, Продольный регулируемый упор для пиления в размер, Оцинкованный стол, не подверженный коррозии.



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные, рельсовые

Отзывы о товаре Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000Н




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Плиткорез
Вид
электро
Водяное охлаждение
поддон для воды
Диаметр диска
200
Максимальная глубина пропила
40
Максимальная глубина пропила под углом
25
Дополнительно
Max глубина пропила под углом 45°, 25 мм
Мощность, Вт
1000
Диаметр посадочного отверстия
25.4 мм
Материал обработки
плитка всех видов
Ширина, см
42
Развернуть
Высота, см
20
Страна производитель
Китай
Описание
ЭП-200-1000Н - производительный настольный плиткорез для любых видов (прямой, косой, под углом, комбинированной) резки плитки. Идеально подходит для работ с напольной, настенной, тротуарной и облицовочной плитками. Принудительное водяное охлаждение предотвращает порчу распиливаемого материала и исключает образование вредной пыли при работе, Для безопасной работы предусмотрены защитный кожух и электромагнитный выключатель, предотвращающий случайное включение при восстановлении напряжения после пропадания, Размеры рабочего стола достаточны для пиления плитки практически любого размера, Предусмотрен удлинитель стола для пиления плитки больших размеров, Бесконечная длина реза благодаря отсутствию бортов, Наклон стола и угловой упор обеспечивают пиление под углом до 45°, косое под 45° и комбинированное, Не требующий обслуживания асинхронный двигатель прост в эксплуатации, Продольный регулируемый упор для пиления в размер, Оцинкованный стол, не подверженный коррозии.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные, рельсовые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-1000Н - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 11390 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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