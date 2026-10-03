Плиткорез Stayer Standard 3303-40
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Характеристики
Тип товара
Плиткорез
Режущий элемент
ролик
Максимальная глубина резания
12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 330 руб.
В наличии
Код товара: 348955
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1 330 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Плиткорез
Режущий элемент
ролик
Максимальная глубина резания
12
Длина реза, мм
400
Ширина, см
15
Высота, см
9.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х14х9
Вес, кг.
1.69
Описание товара Плиткорез Stayer Standard 3303-40
Плиткорез STAYER СТАНДАРТ 3303-40 - ручной инструмент, который служит для разрезания кафельной плитки. Удобная рукоятка обеспечивает надежный хват, что положительно влияет на качество реза. Конструкция плиткореза изготовлена из металла, что значительно продлевает срок службы инструмента.
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Теги товара: рельсовые
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Бренд
Тип товара
Плиткорез
Режущий элемент
ролик
Максимальная глубина резания
12
Длина реза, мм
400
Ширина, см
15
Высота, см
9.5
Страна производитель
Китай
Плиткорез STAYER СТАНДАРТ 3303-40 - ручной инструмент, который служит для разрезания кафельной плитки. Удобная рукоятка обеспечивает надежный хват, что положительно влияет на качество реза. Конструкция плиткореза изготовлена из металла, что значительно продлевает срок службы инструмента.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные
Теги товара: рельсовые
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные
Теги товара: рельсовые
Плиткорез Stayer Standard 3303-40 - данный товар вы можете купить по цене 1330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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