Плиткорез MTX 87625, 600 х 14 мм
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Характеристики
Тип рельсов
двойной цилиндрический
Режущий элемент
ролик
Наружный диаметр ролика, мм
15
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Максимальная глубина резания
14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб.
В наличии
Код товара: 747427
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2 690 руб.
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Характеристики
Бренд
Класс товара
бытовой
Комплектация
Плиткорез - 1 шт
Тип рельсов
двойной цилиндрический
Режущий элемент
ролик
Наружный диаметр ролика, мм
15
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Максимальная глубина резания
14
Угловой рез
Да
Длина реза, мм
600
Материал обработки
керамическая (кафельная) плитка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х19х12
Вес, кг.
4.1
Описание товара Плиткорез MTX 87625, 600 х 14 мм
Плиткорез MTX 87625 — инструмент для работы с керамической плиткой размером до 600 х 14 мм. Упрощает и ускоряет резку, позволяет получать ровный и аккуратный срез.
Преимущества
- Высокий ресурс — режущий ролик изготовлен из твердосплавного материала ВК-8.
- Возможность фиксации на поверхности рабочего стола — в основании плиткореза имеются специальные отверстия.
- Плавный ход — каретка свободно передвигается благодаря двум направляющим из высококачественной инструментальной стали с антикоррозийным покрытием.
- Высокое качество работы — стальное основание обеспечивает устойчивость плиткореза, мягкие амортизирующие накладки предотвращают смещение плитки.
- Комфортная работа — на рукоятке имеется специальный захват.
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Бренд
Класс товара
бытовой
Комплектация
Плиткорез - 1 шт
Тип рельсов
двойной цилиндрический
Режущий элемент
ролик
Наружный диаметр ролика, мм
15
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Максимальная глубина резания
14
Угловой рез
Да
Длина реза, мм
600
Материал обработки
керамическая (кафельная) плитка
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Страна производитель
Китай
Плиткорез MTX 87625 — инструмент для работы с керамической плиткой размером до 600 х 14 мм. Упрощает и ускоряет резку, позволяет получать ровный и аккуратный срез.
Преимущества
- Высокий ресурс — режущий ролик изготовлен из твердосплавного материала ВК-8.
- Возможность фиксации на поверхности рабочего стола — в основании плиткореза имеются специальные отверстия.
- Плавный ход — каретка свободно передвигается благодаря двум направляющим из высококачественной инструментальной стали с антикоррозийным покрытием.
- Высокое качество работы — стальное основание обеспечивает устойчивость плиткореза, мягкие амортизирующие накладки предотвращают смещение плитки.
- Комфортная работа — на рукоятке имеется специальный захват.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные, рельсовые
Плиткорез MTX 87625, 600 х 14 мм - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2690 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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