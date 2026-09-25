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Плиткорез MTX 87653, 400 х 16 мм, "Балеринка", поворотный металлический угольник купить с доставкой в Москве
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Плиткорез MTX 87653, 400 х 16 мм, "Балеринка", поворотный металлический угольник

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Плиткорез MTX 87653, 400 х 16 мм, &quot;Балеринка&quot;, поворотный металлический угольник - фото 1
Плиткорез MTX 87653, 400 х 16 мм, &quot;Балеринка&quot;, поворотный металлический угольник - фото 2
Плиткорез MTX 87653, 400 х 16 мм, &quot;Балеринка&quot;, поворотный металлический угольник - фото 3
Плиткорез MTX 87653, 400 х 16 мм, &quot;Балеринка&quot;, поворотный металлический угольник - фото 4
Плиткорез MTX 87653, 400 х 16 мм, &quot;Балеринка&quot;, поворотный металлический угольник - фото 5
Плиткорез MTX 87653, 400 х 16 мм, &quot;Балеринка&quot;, поворотный металлический угольник - фото 6
Плиткорез MTX 87653, 400 х 16 мм, &quot;Балеринка&quot;, поворотный металлический угольник - фото 7
Плиткорез MTX 87653, 400 х 16 мм, &quot;Балеринка&quot;, поворотный металлический угольник - фото 8
Плиткорез MTX 87653, 400 х 16 мм, &quot;Балеринка&quot;, поворотный металлический угольник - фото 9
Плиткорез MTX 87653, 400 х 16 мм, &quot;Балеринка&quot;, поворотный металлический угольник - фото 10
Плиткорез MTX 87653, 400 х 16 мм, &quot;Балеринка&quot;, поворотный металлический угольник - фото 11
Плиткорез MTX 87653, 400 х 16 мм, &quot;Балеринка&quot;, поворотный металлический угольник - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип рельсов
двойной цилиндрический
Режущий элемент
ролик
Диаметр посадочного отверстия
6 мм
Наружный диаметр ролика, мм
16
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Максимальная глубина резания
16
  • Плиткорез MTX 87653, 400 х 16 мм, &quot;Балеринка&quot;, поворотный металлический угольник - фото 1
  • Плиткорез MTX 87653, 400 х 16 мм, &quot;Балеринка&quot;, поворотный металлический угольник - фото 2
  • Плиткорез MTX 87653, 400 х 16 мм, &quot;Балеринка&quot;, поворотный металлический угольник - фото 3
  • Плиткорез MTX 87653, 400 х 16 мм, &quot;Балеринка&quot;, поворотный металлический угольник - фото 4
  • Плиткорез MTX 87653, 400 х 16 мм, &quot;Балеринка&quot;, поворотный металлический угольник - фото 5
  • Плиткорез MTX 87653, 400 х 16 мм, &quot;Балеринка&quot;, поворотный металлический угольник - фото 6
  • Плиткорез MTX 87653, 400 х 16 мм, &quot;Балеринка&quot;, поворотный металлический угольник - фото 7
  • Плиткорез MTX 87653, 400 х 16 мм, &quot;Балеринка&quot;, поворотный металлический угольник - фото 8
  • Плиткорез MTX 87653, 400 х 16 мм, &quot;Балеринка&quot;, поворотный металлический угольник - фото 9
  • Плиткорез MTX 87653, 400 х 16 мм, &quot;Балеринка&quot;, поворотный металлический угольник - фото 10
  • Плиткорез MTX 87653, 400 х 16 мм, &quot;Балеринка&quot;, поворотный металлический угольник - фото 11
  • Плиткорез MTX 87653, 400 х 16 мм, &quot;Балеринка&quot;, поворотный металлический угольник - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб. 
Начислим 51 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747431
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Плиткорез MTX 87653, 400 х 16 мм, "Балеринка", поворотный металлический угольник
3 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MTX
Класс товара
бытовой
Комплектация
Плиткорез - 1 штБалеринка - 1 шт
Тип рельсов
двойной цилиндрический
Режущий элемент
ролик
Диаметр посадочного отверстия
6 мм
Наружный диаметр ролика, мм
16
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Максимальная глубина резания
16
Угловой рез
Да
Длина реза, мм
400
Материал обработки
керамическая (кафельная) плитка
Ширина, см
14.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х21х15
Вес, кг.
5.49

Описание товара Плиткорез MTX 87653, 400 х 16 мм, "Балеринка", поворотный металлический угольник

Плиткорез MTX «Балеринка» 87653 с поворотным металлическим угольником предназначен для резки кафельной плитки длиной до 400 мм и толщиной до 16 мм. С помощью встроенной «балеринки» можно вырезать отверстия диаметром 30-80 мм. Инструмент будет полезен во время бытовых облицовочных работ.

Преимущества

  • Эффективная работа — каретка свободно передвигается по трубчатым направляющим, выполненным из высококачественной хромированной стали с антикоррозийным покрытием.
  • Износостойкость — сменный режущий ролик изготовлен из карбида вольфрама.
  • Неподвижность плитки — плиткорез с широким основанием снабжен мягкими амортизирующими накладками, угольник-угломер дополнительно фиксирует заготовку.
  • Высокая точность выполняемых работ — поворотный угольник-угломер позволяет резать плитку под углом до 45°.
  • Эргономичность — рукоятка с удобным захватом не скользит в руке.



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Отзывы о товаре Плиткорез MTX 87653, 400 х 16 мм, "Балеринка", поворотный металлический угольник




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Характеристики
Бренд
MTX
Класс товара
бытовой
Комплектация
Плиткорез - 1 штБалеринка - 1 шт
Тип рельсов
двойной цилиндрический
Режущий элемент
ролик
Диаметр посадочного отверстия
6 мм
Наружный диаметр ролика, мм
16
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Максимальная глубина резания
16
Угловой рез
Да
Длина реза, мм
400
Развернуть
Материал обработки
керамическая (кафельная) плитка
Ширина, см
14.5
Страна производитель
Китай
Описание

Плиткорез MTX «Балеринка» 87653 с поворотным металлическим угольником предназначен для резки кафельной плитки длиной до 400 мм и толщиной до 16 мм. С помощью встроенной «балеринки» можно вырезать отверстия диаметром 30-80 мм. Инструмент будет полезен во время бытовых облицовочных работ.

Преимущества

  • Эффективная работа — каретка свободно передвигается по трубчатым направляющим, выполненным из высококачественной хромированной стали с антикоррозийным покрытием.
  • Износостойкость — сменный режущий ролик изготовлен из карбида вольфрама.
  • Неподвижность плитки — плиткорез с широким основанием снабжен мягкими амортизирующими накладками, угольник-угломер дополнительно фиксирует заготовку.
  • Высокая точность выполняемых работ — поворотный угольник-угломер позволяет резать плитку под углом до 45°.
  • Эргономичность — рукоятка с удобным захватом не скользит в руке.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные, рельсовые
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Отзывы


Плиткорез MTX 87653, 400 х 16 мм, "Балеринка", поворотный металлический угольник - купить по цене 3170 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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