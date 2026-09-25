Плиткорез MTX 87656, 500 х 16 мм, "Балеринка", поворотный металлический угольник
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип рельсов
двойной цилиндрический
Режущий элемент
ролик
Диаметр посадочного отверстия
6 мм
Наружный диаметр ролика, мм
16
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Максимальная глубина резания
16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб.
В наличии
Код товара: 747432
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3 270 руб.
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Характеристики
Бренд
Класс товара
бытовой
Комплектация
Плиткорез - 1 штБалеринка - 1 шт
Тип рельсов
двойной цилиндрический
Режущий элемент
ролик
Диаметр посадочного отверстия
6 мм
Наружный диаметр ролика, мм
16
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Максимальная глубина резания
16
Угловой рез
Да
Длина реза, мм
500
Материал обработки
керамическая (кафельная) плитка
Ширина, см
21.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
76х21х15
Вес, кг.
5.53
Описание товара Плиткорез MTX 87656, 500 х 16 мм, "Балеринка", поворотный металлический угольник
Плиткорез MTX «Балеринка» 87656 с поворотным металлическим угольником предназначен для резки кафельной плитки длиной до 500 мм и толщиной до 16 мм. С помощью встроенной «балеринки» можно вырезать отверстия диаметром 30-80 мм. Инструмент будет полезен во время бытовых облицовочных работ.
Преимущества
- Эффективная работа — каретка свободно передвигается по трубчатым направляющим, выполненным из высококачественной хромированной стали с антикоррозийным покрытием.
- Износостойкость — сменный режущий ролик изготовлен из карбида вольфрама.
- Неподвижность плитки — плиткорез с широким основанием снабжен мягкими амортизирующими накладками, угольник-угломер дополнительно фиксирует заготовку.
- Высокая точность выполняемых работ — поворотный угольник-угломер позволяет резать плитку под углом до 45°.
- Эргономичность — рукоятка с удобным захватом не скользит в руке.
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Бренд
Класс товара
бытовой
Комплектация
Плиткорез - 1 штБалеринка - 1 шт
Тип рельсов
двойной цилиндрический
Режущий элемент
ролик
Диаметр посадочного отверстия
6 мм
Наружный диаметр ролика, мм
16
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Максимальная глубина резания
16
Угловой рез
Да
Длина реза, мм
500
Развернуть
Материал обработки
керамическая (кафельная) плитка
Ширина, см
21.4
Страна производитель
Китай
Плиткорез MTX «Балеринка» 87656 с поворотным металлическим угольником предназначен для резки кафельной плитки длиной до 500 мм и толщиной до 16 мм. С помощью встроенной «балеринки» можно вырезать отверстия диаметром 30-80 мм. Инструмент будет полезен во время бытовых облицовочных работ.
Преимущества
- Эффективная работа — каретка свободно передвигается по трубчатым направляющим, выполненным из высококачественной хромированной стали с антикоррозийным покрытием.
- Износостойкость — сменный режущий ролик изготовлен из карбида вольфрама.
- Неподвижность плитки — плиткорез с широким основанием снабжен мягкими амортизирующими накладками, угольник-угломер дополнительно фиксирует заготовку.
- Высокая точность выполняемых работ — поворотный угольник-угломер позволяет резать плитку под углом до 45°.
- Эргономичность — рукоятка с удобным захватом не скользит в руке.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные, рельсовые
Плиткорез MTX 87656, 500 х 16 мм, "Балеринка", поворотный металлический угольник - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3270 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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