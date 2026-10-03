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Плиткорез Stayer Profi 3318-50 купить с доставкой в Москве
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Плиткорез Stayer Profi 3318-50

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Плиткорез Stayer Profi 3318-50 - фото 1
Плиткорез Stayer Profi 3318-50 - фото 2
Плиткорез Stayer Profi 3318-50 - фото 3
Плиткорез Stayer Profi 3318-50 - фото 4
Плиткорез Stayer Profi 3318-50 - фото 5
Плиткорез Stayer Profi 3318-50 - фото 6
Плиткорез Stayer Profi 3318-50 - фото 7
Плиткорез Stayer Profi 3318-50 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плиткорез
  • Плиткорез Stayer Profi 3318-50 - фото 1
  • Плиткорез Stayer Profi 3318-50 - фото 2
  • Плиткорез Stayer Profi 3318-50 - фото 3
  • Плиткорез Stayer Profi 3318-50 - фото 4
  • Плиткорез Stayer Profi 3318-50 - фото 5
  • Плиткорез Stayer Profi 3318-50 - фото 6
  • Плиткорез Stayer Profi 3318-50 - фото 7
  • Плиткорез Stayer Profi 3318-50 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 060 руб. 
Начислим 49 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 348954
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Плиткорез Stayer Profi 3318-50
3 060 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Плиткорез
Вид
ручной
Максимальная глубина пропила
16
Длина реза, мм
500
Материал обработки
кеафельная плитка
Ширина, см
18.6
Высота, см
12.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х19х14
Вес, кг.
5.1

Описание товара Плиткорез Stayer Profi 3318-50

Плиткорез на подшипниках 500 мм STAYER ПРОФИ 3318-50 представляет собой ручной инструмент, который легко управляется с помощью упрочненной ручки с рычажной системой. Плиткорез применяется для более легкого и быстрого разрезания кафельной плитки в ходе ее укладки. Инструмент имеет усиленную конструкцию за счет цельной металлической направляющей.



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Теги товара: ручные, рельсовые

Отзывы о товаре Плиткорез Stayer Profi 3318-50




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Плиткорез
Вид
ручной
Максимальная глубина пропила
16
Длина реза, мм
500
Материал обработки
кеафельная плитка
Ширина, см
18.6
Высота, см
12.9
Страна производитель
Китай
Описание
Плиткорез на подшипниках 500 мм STAYER ПРОФИ 3318-50 представляет собой ручной инструмент, который легко управляется с помощью упрочненной ручки с рычажной системой. Плиткорез применяется для более легкого и быстрого разрезания кафельной плитки в ходе ее укладки. Инструмент имеет усиленную конструкцию за счет цельной металлической направляющей.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону


Теги товара: ручные, рельсовые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Плиткорез Stayer Profi 3318-50 - стоимость товара 3060 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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