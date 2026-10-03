Плиткорез Stayer Profi 3318-50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плиткорез
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 060 руб.
В наличии
Код товара: 348954
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 060 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Плиткорез
Вид
ручной
Максимальная глубина пропила
16
Длина реза, мм
500
Материал обработки
кеафельная плитка
Ширина, см
18.6
Высота, см
12.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х19х14
Вес, кг.
5.1
Описание товара Плиткорез Stayer Profi 3318-50
Плиткорез на подшипниках 500 мм STAYER ПРОФИ 3318-50 представляет собой ручной инструмент, который легко управляется с помощью упрочненной ручки с рычажной системой. Плиткорез применяется для более легкого и быстрого разрезания кафельной плитки в ходе ее укладки. Инструмент имеет усиленную конструкцию за счет цельной металлической направляющей.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 960 руб.740 руб. в СплитУсиленный ручной плиткорез Stayer 3305-60_z01, 600 мм
-
В наличииЦена 3 170 руб.793 руб. в СплитПлиткорез MTX 87653, 400 х 16 мм, "Балеринка", поворотный металл...
-
В наличииЦена 3 270 руб.818 руб. в СплитПлиткорез MTX 87656, 500 х 16 мм, "Балеринка", поворотный металл...
-
В наличииЦена 3 490 руб.873 руб. в СплитПлиткорез MTX 87658, 600 х 16 мм, "Балеринка", поворотный металл...
-
В наличииЦена 4 020 руб.1005 руб. в СплитПлиткорез MTX 87605, 400 х 16 мм, литая станина, каретка на подш...
-
В наличииЦена 4 060 руб.1015 руб. в СплитПлиткорез Зубр Эксперт 33195-50
-
В наличииЦена 4 070 руб.1018 руб. в СплитРучной плиткорез Stayer 600 3318-60, Professional-600
-
В наличииЦена 4 080 руб.1020 руб. в СплитТ-образный универсальный резак для плитки и стекла ЗУБР 33196-60...
-
В наличииЦена 4 190 руб.1048 руб. в СплитПлиткорез MTX 87607, 500 х 16 мм, литая станина, каретка на подш...
-
В наличииЦена 4 260 руб.1065 руб. в СплитТ-образный универсальный резак для плитки и стекла ЗУБР 33196-90...
-
В наличииЦена 4 500 руб.1125 руб. в СплитТ-образный универсальный резак для плитки и стекла ЗУБР 33196-12...
-
В наличииЦена 4 630 руб.1158 руб. в СплитПлиткорез ручной Барс 87580, 600 х 14 мм, каретка на подшипниках...
Бренд
Тип товара
Плиткорез
Вид
ручной
Максимальная глубина пропила
16
Длина реза, мм
500
Материал обработки
кеафельная плитка
Ширина, см
18.6
Высота, см
12.9
Страна производитель
Китай
Плиткорез на подшипниках 500 мм STAYER ПРОФИ 3318-50 представляет собой ручной инструмент, который легко управляется с помощью упрочненной ручки с рычажной системой. Плиткорез применяется для более легкого и быстрого разрезания кафельной плитки в ходе ее укладки. Инструмент имеет усиленную конструкцию за счет цельной металлической направляющей.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Плиткорез Stayer Profi 3318-50 - стоимость товара 3060 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Плиткорез Stayer Profi 3318-50