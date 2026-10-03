Плиткорез ручной Stayer 3305-40_z01 черный/оранжевый
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 030 руб.
В наличии
Код товара: 345568
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Загружаем...
2 030 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вид
ручной
Максимальная глубина пропила
16
Дополнительно
роликовый
Длина реза, мм
400
Материал обработки
керамика
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х17х14
Вес, кг.
3.75
Описание товара Плиткорез ручной Stayer 3305-40_z01 черный/оранжевый
Плиткорез STAYER MASTER усиленным основанием. Предназначены для разрезания разламывания всех видов настенной напольной керамической плитки под прямым или произвольным углом. Твердосплавной режущий элемент из карбида вольфрама. Металлические направляющие для точного плавного разреза. Усиленная платформа опоры увеличивают срок службы. Режущий элемент: Диаметр 16 мм, посадочное отверстие мм, толщина мм.
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Теги товара: ручные
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Бренд
Тип товара
Вид
ручной
Максимальная глубина пропила
16
Дополнительно
роликовый
Длина реза, мм
400
Материал обработки
керамика
Страна производитель
Китай
Плиткорез STAYER MASTER усиленным основанием. Предназначены для разрезания разламывания всех видов настенной напольной керамической плитки под прямым или произвольным углом. Твердосплавной режущий элемент из карбида вольфрама. Металлические направляющие для точного плавного разреза. Усиленная платформа опоры увеличивают срок службы. Режущий элемент: Диаметр 16 мм, посадочное отверстие мм, толщина мм.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, рельсовые
Теги товара: ручные
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, рельсовые
Теги товара: ручные
Плиткорез ручной Stayer 3305-40_z01 черный/оранжевый - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2030 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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