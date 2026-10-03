Плиткорез электрический Зубр ЭП-250-1200С
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Плиткорез
Мощность, Вт
1200
Диаметр посадочного отверстия
25.4 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 660 руб.
В наличии
Код товара: 268618
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
35 660 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Плиткорез
Вид
электрический
Водяное охлаждение
подача в зону реза
Диаметр диска
250
Максимальная глубина пропила
52
Максимальная глубина пропила под углом
46
Дополнительно
размер рабочего стола - 1060х468 мм
Мощность, Вт
1200
Диаметр посадочного отверстия
25.4 мм
Длина реза, мм
1020
Материал обработки
керамика, керамогранит
Ширина, см
46
Высота, см
59
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.49х0.6х0.49
Вес, кг.
57.4
Описание товара Плиткорез электрический Зубр ЭП-250-1200С
Электроплиткорез МАСТЕР ЗУБР ЭП-250-1200С имеет подвижную головку диска, что исключает необходимость протягивания плитки через диск. Предусмотрена принудительная подача воды на место реза, это предотвращает образование пыли и снижает нагрузку на двигатель. Агрегат предназначен для работы со всеми видами плитки.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Плиткорез
Вид
электрический
Водяное охлаждение
подача в зону реза
Диаметр диска
250
Максимальная глубина пропила
52
Максимальная глубина пропила под углом
46
Дополнительно
размер рабочего стола - 1060х468 мм
Мощность, Вт
1200
Диаметр посадочного отверстия
25.4 мм
Длина реза, мм
1020
Материал обработки
керамика, керамогранит
Развернуть
Ширина, см
46
Высота, см
59
Страна производитель
Китай
Электроплиткорез МАСТЕР ЗУБР ЭП-250-1200С имеет подвижную головку диска, что исключает необходимость протягивания плитки через диск. Предусмотрена принудительная подача воды на место реза, это предотвращает образование пыли и снижает нагрузку на двигатель. Агрегат предназначен для работы со всеми видами плитки.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные, рельсовые
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные, рельсовые
Плиткорез электрический Зубр ЭП-250-1200С - стоимость товара 35660 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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