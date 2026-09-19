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Триммер электрический Gardena ComfortCut Li-18/23 (09878-55.000.00) купить с доставкой в Москве
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Триммер электрический Gardena ComfortCut Li-18/23 (09878-55.000.00)

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Триммер электрический Gardena ComfortCut Li-18/23 (09878-55.000.00) - фото 1
Триммер электрический Gardena ComfortCut Li-18/23 (09878-55.000.00) - фото 2
Триммер электрический Gardena ComfortCut Li-18/23 (09878-55.000.00) - фото 3
Триммер электрический Gardena ComfortCut Li-18/23 (09878-55.000.00) - фото 4
Триммер электрический Gardena ComfortCut Li-18/23 (09878-55.000.00) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер садовый электрический
  • Триммер электрический Gardena ComfortCut Li-18/23 (09878-55.000.00) - фото 1
  • Триммер электрический Gardena ComfortCut Li-18/23 (09878-55.000.00) - фото 2
  • Триммер электрический Gardena ComfortCut Li-18/23 (09878-55.000.00) - фото 3
  • Триммер электрический Gardena ComfortCut Li-18/23 (09878-55.000.00) - фото 4
  • Триммер электрический Gardena ComfortCut Li-18/23 (09878-55.000.00) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%
7 290 руб.  9 254 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 345366
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Характеристики

Бренд
Gardena
Тип товара
Триммер садовый электрический
Вес, кг.
2.6

Описание товара Триммер электрический Gardena ComfortCut Li-18/23 (09878-55.000.00)

Триммер электрический Gardena ComfortCut Li-18/23 (09878-55.000.00)



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Отзывы о товаре Триммер электрический Gardena ComfortCut Li-18/23 (09878-55.000.00)




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Характеристики
Бренд
Gardena
Тип товара
Триммер садовый электрический
Описание
Триммер электрический Gardena ComfortCut Li-18/23 (09878-55.000.00)


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Триммер электрический Gardena ComfortCut Li-18/23 (09878-55.000.00) - по цене 7290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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