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Мультиаэрогриль VES G-101-EVA купить с доставкой в Москве
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Мультиаэрогриль VES G-101-EVA

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Мультиаэрогриль VES G-101-EVA - фото 1
Мультиаэрогриль VES G-101-EVA - фото 2
Мультиаэрогриль VES G-101-EVA - фото 3
Мультиаэрогриль VES G-101-EVA - фото 4
Мультиаэрогриль VES G-101-EVA - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
  • Мультиаэрогриль VES G-101-EVA - фото 1
  • Мультиаэрогриль VES G-101-EVA - фото 2
  • Мультиаэрогриль VES G-101-EVA - фото 3
  • Мультиаэрогриль VES G-101-EVA - фото 4
  • Мультиаэрогриль VES G-101-EVA - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 342683
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Характеристики

Бренд
Ves
Тип товара
Аэрогриль
Размеры в упаковке, см
40х33х29
Вес, кг.
3

Описание товара Мультиаэрогриль VES G-101-EVA

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТУРБО АЭРОГРИЛЬ С ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ TURBOAIR CIRCULATION И БОЛЬШИМ НАБОРОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АКСЕССУАРОВ РАСШИРЯЮЩИХ ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ГОТОВКИ

Отзывы о товаре Мультиаэрогриль VES G-101-EVA




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Характеристики
Бренд
Ves
Тип товара
Аэрогриль
Описание
МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТУРБО АЭРОГРИЛЬ С ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ TURBOAIR CIRCULATION И БОЛЬШИМ НАБОРОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АКСЕССУАРОВ РАСШИРЯЮЩИХ ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ГОТОВКИ
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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