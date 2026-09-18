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Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UB2P3 SATA III пластик черный 2.5" купить с доставкой в Москве
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Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UB2P3 SATA III пластик черный 2.5"

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Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UB2P3 SATA III пластик черный 2.5&quot;
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний корпус для SSD
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 323347
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Характеристики

Бренд
AGESTAR
Тип товара
Внешний корпус для SSD
Габариты (ШxВxГ), мм
125x79x14
Материал корпуса
пластик
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
174

Описание товара Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UB2P3 SATA III пластик черный 2.5"

Внешний бокс AgeStar 3UB2P3 предназначен для размещения запоминающего устройства SATA HDD и SSD. Корпус бокса выполнен из прочного пластика в классическом черном цвете, благодаря чему он будет лаконично смотреться в любом интерьере. Простой механизм крепления без необходимости в использовании отвертки обеспечивает простой процесс сборки. Для быстрой синхронизации с другим оборудованием и подачи питания в устройстве AgeStar 3UB2P3 используется востребованный интерфейс USB 3.2 Gen1. В комплекте поставляется кабель подключения.

Отзывы о товаре Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UB2P3 SATA III пластик черный 2.5"




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Характеристики
Бренд
AGESTAR
Тип товара
Внешний корпус для SSD
Габариты (ШxВxГ), мм
125x79x14
Материал корпуса
пластик
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний бокс AgeStar 3UB2P3 предназначен для размещения запоминающего устройства SATA HDD и SSD. Корпус бокса выполнен из прочного пластика в классическом черном цвете, благодаря чему он будет лаконично смотреться в любом интерьере. Простой механизм крепления без необходимости в использовании отвертки обеспечивает простой процесс сборки. Для быстрой синхронизации с другим оборудованием и подачи питания в устройстве AgeStar 3UB2P3 используется востребованный интерфейс USB 3.2 Gen1. В комплекте поставляется кабель подключения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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