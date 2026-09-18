Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UB2P3 SATA III пластик черный 2.5"
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Характеристики
Тип товара
Внешний корпус для SSD
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 323347
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Внешний корпус для SSD
Габариты (ШxВxГ), мм
125x79x14
Материал корпуса
пластик
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
174
Описание товара Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UB2P3 SATA III пластик черный 2.5"
Внешний бокс AgeStar 3UB2P3 предназначен для размещения запоминающего устройства SATA HDD и SSD. Корпус бокса выполнен из прочного пластика в классическом черном цвете, благодаря чему он будет лаконично смотреться в любом интерьере. Простой механизм крепления без необходимости в использовании отвертки обеспечивает простой процесс сборки. Для быстрой синхронизации с другим оборудованием и подачи питания в устройстве AgeStar 3UB2P3 используется востребованный интерфейс USB 3.2 Gen1. В комплекте поставляется кабель подключения.
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Теги товара: Металл/стекло, Пластик
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Бренд
Тип товара
Внешний корпус для SSD
Габариты (ШxВxГ), мм
125x79x14
Материал корпуса
пластик
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Внешний бокс AgeStar 3UB2P3 предназначен для размещения запоминающего устройства SATA HDD и SSD. Корпус бокса выполнен из прочного пластика в классическом черном цвете, благодаря чему он будет лаконично смотреться в любом интерьере. Простой механизм крепления без необходимости в использовании отвертки обеспечивает простой процесс сборки. Для быстрой синхронизации с другим оборудованием и подачи питания в устройстве AgeStar 3UB2P3 используется востребованный интерфейс USB 3.2 Gen1. В комплекте поставляется кабель подключения.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: Металл/стекло, Пластик
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: Металл/стекло, Пластик
Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UB2P3 SATA III пластик черный 2.5" - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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